Paris (www.anleihencheck.de) - Die jüngste Erholung des Japanischen Yen hat die Devisenmärkte aufhorchen lassen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Seit Donnerstag vergangener Woche habe der US-Dollar gegenüber der japanischen Währung knapp 4% verloren. Hintergrund sei die erste gemeinsame Intervention der USA und Japans am Devisenmarkt seit 2011. Sie habe den Yen stützen sollen und werfe nun die Frage auf, ob damit die seit Jahren anhaltende Schwächephase der japanischen Währung ihren Wendepunkt erreicht habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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