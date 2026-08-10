© Foto: OpenAIIrans harte Forderungen verzögern die Öffnung der Straße von Hormus. Ölpreise steigen, während Anleger auf US-Inflationsdaten und die Fed blicken.Die Ölpreise stiegen am Montag im asiatischen Handel angesichts wachsender Zweifel an einer baldigen Wiedereröffnung der Straße von Hormus, was die Sorgen über Versorgungsengpässe im Nahen Osten verstärkte. Ein hochrangiger iranischer Beamter stellte harte Forderungen für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, während die Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, der Iran habe eines ihrer Schiffe mit Raketen angegriffen. Beide Entwicklungen drohen, ein mögliches Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus, einer wichtigen Wasserstraße, …
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