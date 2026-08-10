München (ots) -Malerische Bergkulisse, ein rätselhafter Todesfall, anonyme Drohbriefe und viel schwarzer Humor: Mit KOMMISSAR JENNERWEIN - HOCHSAISON verfilmte Hannu Salonen erstmals einen Roman aus Jörg Maurers millionenfach verkaufter Bestseller-Reihe für das Kino. In der Hauptrolle ist Florian Brückner als Kommissar Jennerwein zu sehen. Der Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf einen hochspannenden, atmosphärischen Alpenkrimi voller überraschender Wendungen. Kinostart ist am 5. November 2026 im Verleih von LEONINE Studios.Kaum hat Kommissar Hubertus Jennerwein (Florian Brückner) seinen Dienst im winterlichen Garmisch-Partenkirchen angetreten, wird die Alpenidylle zum Tatort: Ein dänischer Skispringer stürzt in den Tod, der Präsident des Winterspiele-Komitees entgeht nur knapp einem Anschlag und anonyme Schreiben kündigen weitere Verbrechen an. Zwischen misstrauischen Dorfbewohnern und eitler Lokalpolitik muss Jennerwein einen Täter entlarven, der Aufmerksamkeit sucht und ein tödlich ernstes Spiel spielt.In der Hauptrolle des Kommissars Jennerwein ist Florian Brückner ("Pumuckl und das große Missverständnis") zu sehen. An seiner Seite spielen u.a. Sarah Thonig ("Die Rosenheim Cops"), Frederic Linkemann ("Sturm kommt auf"), Eva-Maria Reichert ("Watzmann ermittelt"), Helmfried von Lüttichau ("Hubert und Staller"), Florian Thongsap Welsch ("Welt unter") und Cornelius Obonya ("Der Altaussee-Krimi").Mit KOMMISSAR JENNERWEIN - HOCHSAISON kommt erstmals einer der Kommissar Jennerwein - Bestseller von Jörg Maurer ins Kino. Regisseur und Krimi-Spezialist Hannu Salonen inszenierte den schwarzhumorigen Alpenkrimi nach einem Drehbuch von Maximilian Brückner, Linus Herbig-Matten und Dinah Marte Golch.Die Erfolgsgeschichte von Jörg Maurers Bestseller-Reihe rund um Kommissar Hubertus Jennerwein, der in einem bayerischen Kurort auf humorvolle und oft skurrile Weise Mordfälle aufklärt, begann 2009 mit der Veröffentlichung des ersten Bands "Föhnlage". Seitdem sind insgesamt 16 Bände erschienen, die regelmäßig auf den deutschsprachigen Bestsellerlisten stehen. Bis heute haben sich Maurers Romane über drei Millionen Mal verkauft und machen ihn zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Krimiautoren der Gegenwart.KOMMISSAR JENNERWEIN - HOCHSAISON ist eine Produktion von W&B Television in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland, produziert von Benjamin Benedict, Kerstin Nommsen, Quirin Berg und Max Wiedemann. Executive Producer Fiction ist Nico Grein, unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Der Film wurde gefördert durch den Deutschen Filmförderfonds (DFFF), den FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern), FISA+, Film in Austria (ABA) und die Cine Tirol Film Commission. Die Streaming- und Free-TV-Rechte für den Film in Deutschland werden von RTL Deutschland ausgewertet.Pressekontakt:PR (Print, TV, Hörfunk):JUST PUBLICITYKerstin Böck, Clea Fricke & Melanie MeindelTelefon: 089 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOnline-PR:FRANDLY PRFranziska Buchholz, Anne Bombien & Ann-Kathrin ScheffelTelefon: 089 954 28 28 20E-Mail: presse@frandly-pr.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6330252