Ballerup (Dänemark) / Münster (ots) -GN Hearing, einer der weltweit führenden Hersteller von Hörtechnologie, führt mit ReSound Sensia eine neue Premium-Familie von Hörsystemen ein. Das neue Flaggschiff bei ReSound kombiniert hochpräzise Echtzeit-Klassifizierung der Hörumgebung und Feature-Aktivierung mit dem schmalsten 4-Mikrofon-Beamforming(1) und DNN-Störgeräuschreduzierung auf Basis der neuesten KI-Plattform von GN. Das Technologie-Trio hebt automatisch die Stimme hervor, auf die die Nutzer sich konzentrieren möchten, und ermöglicht das beste Verstehen im Lärm(2). International anerkannte Institutionen wie auch Nutzer-Tests unter realen Bedingungen bestätigen die herausragende Unterstützung, die ReSound Sensia für das Verstehen im Lärm bietet."Hörsysteme mit DNN-Störgeräuschreduzierung senken Lärm so ab, dass Sprache in den Vordergrund tritt. Jedoch berücksichtigen nicht alle, was die Nutzer wirklich hören wollen", sagte Christian Lücke, Geschäftsführer DACH für GN Hearing. "In der Praxis bedeutet das: Verstärkt wird oft die lauteste Stimme in der Umgebung. Dabei wissen wir alle: Häufig ist es nicht die lauteste Person im Raum, der wir folgen möchten. ReSound Sensia hebt die Sprache hervor, auf die Menschen sich fokussieren - automatisch, präzise und effizient. Möglich wird das durch eine neue KI-Plattform, die ein Trio führender Technologien kombiniert."Neues Intelligent All-AroundMit ReSound Sensia, dem weltweit kleinsten KI-Hörsystem(3), führt GN Intelligent All-Around ein - einen innovativen Ansatz der Signalverarbeitung. Diese Kombination von drei leistungsstarken Technologien ermöglicht, sowohl in lauten wie auch in ruhigen Umgebungen klar zu verstehen. Intelligent All-Around unterstützt automatisch, sodass Menschen mit Hörverlust hören können, was sie verstehen möchten - unabhängig von der Umgebung.Im Kern von Intelligent All-Around sorgt AcoustIQ für eine hochpräzise Echtzeit-Klassifizierung der Hörumgebung - mit 88 % höherer Genauigkeit bei Klassifikation und Feature-Steuerung als die nächstbeste Premium-Lösung.(4) Dadurch werden Funktionen genau dann aktiviert, wenn sie gebraucht werden. So auch das führende 4-Mikrofon-Beamforming von ReSound Sensia, das es ermöglicht, sich durch einfaches Hinwenden zur Schallquelle auf das zu konzentrieren, was man hören möchte. Zusätzlich unterstützt die neue DNN-Störgeräuschreduzierung Gespräche bei Bedarf automatisch.Studien des international renommierten Hörzentrum Oldenburg haben gezeigt, dass diese Kombination dazu beitragen kann, das beste Verstehen der gewünschten Sprecherstimme zu ermöglichen - statt einfach nur die lauteste Sprache irgendwo in der Umgebung hörbar zu machen.(5-6)"Mit ReSound Sensia haben wir einen konsequent nutzerzentrierten Ansatz verfolgt. Technische Innovationen, gesteuert von AcoustIQ, klassifizieren die Hörumgebung präzise und aktivieren jede Funktion dann, wenn sie benötigt wird", ergänzt Rabea Westphal, Leiterin Produktmanagement DACH bei GN Hearing. "ReSound Sensia kann zuverlässig die Funktionen aktivieren, die das Verstehen im Lärm verbessern, wenn es darauf ankommt. Die automatische Aktivierung ermöglicht zudem, dass gute Ergebnisse in anspruchsvollen Hörsituationen nicht länger davon abhängen, ob der Nutzer daran denkt, das Programm manuell zu wechseln. AcoustIQ und das 4-Mikrofon-Beamforming sind bereits ab Technikstufe 4 integriert. Die DNN-Störgeräuschreduzierung ist ab Technikstufe 7 verfügbar."Ganztägige Akkuleistung - mit jederzeit verfügbarer DNN-UnterstützungReSound Sensia bietet im wiederaufladbaren microRIE eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden, selbst wenn die DNN-Störgeräuschreduzierung nun automatisch aktiv wird(7). So profitieren die Nutzer von ganztägiger Unterstützung, ohne bei der Leistung über den Tag hinweg Kompromisse eingehen zu müssen. Das Training des DNN Chips macht die Störgeräuschreduzierung 17-fach effizienter als bei anderen KI-gestützten Hörlösungen(8).Entwickelt für die Zusammenarbeit mit Cochlear SoundprozessorenGN führt außerdem ReSound Sensia Bimodal und ReSound Enzo IA Bimodal ein. Beide Lösungen wurden für die Kombination mit Cochlear Nucleus Systemen entwickelt, um zuverlässige Konnektivität und ein nahtloses bimodales Hörerlebnis zu ermöglichen. Dieser nächste Schritt in der Zusammenarbeit zwischen GN und Cochlear im Rahmen der Smart Hearing Alliance unterstreicht das gemeinsame Engagement entlang der gesamten Versorgungsreise und das Ziel, modernste bimodale Lösungen bereitzustellen.Anpass-Software für den neuen NAL-NL3 StandardFür effizienten Service im Fachgeschäft führt GN zudem ein Update der Anpass-Software ReSound Smart Fit ein. In der Version 2.4 bietet die Software eine einfachere und intuitivere Benutzeroberfläche, mit der sich häufig genutzte Funktionen schneller erreichen lassen. Gleichzeitig unterstützt sie neben der hersteller-eigenen Anpassformel Audiogram+ auch den Standard NAL-NL3 - für stärker personalisierte und datenbasierte Anpassungen.VerfügbarkeitDie Produkte der ReSound Sensia Familie sowie ReSound Smart Fit 2.4 werden in Deutschland und Österreich ab dem 20. August verfügbar sein. Die Schweiz folgt wenige Wochen später. Produkt-Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Verfügbar sind ein microRIE mit Akku (Receiver-in-Ear), ein RIE-Modell mit 312 Zink-Luft-Batterie sowie ein maßgefertigtes CIC non-wireless und ein wireless-fähiges ITC-Modell. Alle Bauformen sind in den Technikstufen 4, 5, 7 und 9 verfügbar.Quellen: 1. GN-eigene Daten vorliegend (2025); 2. Jespersen, Dieu & Rubachandran (2024); 3. GN-eigene Daten vorliegend (2026); 4. Groth & Cui (2026); 5. Jespersen, Heeren & Quilter (2026); 6. Quilter, Heeren & Jespersen (2026); 7. GN-eigene Daten vorliegend (2026); 8. Quilter, Heeren & Jespersen (2026)Mehr zur ReSound Sensia Familie von Premium-Hörsystemen unter:https://www.gnhearing.com/de-de/products/hearing-aids/sensiaErfahren Sie mehr zu ReSound Sensia und weiteren Neuheiten bei ReSound im digitalen Live Launch Event am 11.8.2026 um 12 Uhr. Hier anmelden. (https://events.teams.microsoft.com/event/b7149b5e-c162-445c-9702-f4686bb9fe4e@5007a010-2aef-460a-a493-5d61927182be)Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Redaktioneller Hinweis:Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehören ReSound und Beltone zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.gnhearing.com.© 2026 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound und Beltone sind eingetragene Marken der der GN Hearing A/S. Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.Pressekontakt:Martin SchaarschmidtPR-Berater (DAPR) und Fachjournalistmartin.schaarschmidt@berlin.deFunk (0177) 625 88 86Tel. (030) 65 01 77 60Fax (030) 65 01 77 63Anemonenstraße 4712559 BerlinHomepage: www.martin-schaarschmidt.deOriginal-Content von: GN Hearing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112804/6330266