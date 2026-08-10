Apple: Rekordquartal trifft auf hohe Erwartungen

Nach dem Sprung auf ein Rekordhoch von 344,57 US-Dollar ist die Apple-Aktie zuletzt auf 313,33 US-Dollar zurückgefallen. Allein am 7. August legte der Titel leicht um 0,29 Prozent zu. Damit bleibt der kalifornische Technologiekonzern trotz der jüngsten Konsolidierung einer der stärkeren Werte im US-Technologiesektor. Neue Impulse liefert vor allem das Servicegeschäft. Bank of America verwies Anfang August auf steigende Erlöse je App-Store-Download und bestätigte das Kaufvotum mit einem Kursziel von 380 US-Dollar

Das operative Fundament untermauert den Kursanstieg. Im dritten Geschäftsquartal 2026 steigerte Apple den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent auf 109,4 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 23,4 auf 29,8 Milliarden US-Dollar. Je Aktie verdiente der iPhone-Konzern 2,02 US-Dollar und damit 29 Prozent mehr. Die Bruttomarge erreichte 50,1 Prozent. Rund zwei Prozentpunkte davon entfielen allerdings auf Erstattungen zuvor gezahlter Zölle. Auch das Ergebnis je Aktie profitierte mit 0,11 US-Dollar von diesem Sondereffekt. Die bereinigte Dynamik fällt daher etwas schwächer aus als die ausgewiesenen Zahlen vermuten lassen.

Wachstumstreiber bleibt das iPhone. Der Spartenumsatz sprang um knapp 22 Prozent auf 54,3 Milliarden US-Dollar. Bei den Mac-Computern fiel das Plus mit rund 29 Prozent auf 10,4 Milliarden US-Dollar noch kräftiger aus. Das iPad-Geschäft gab dagegen um etwa sechs Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar nach. Die Sparte Wearables, Home und Zubehör verbesserte sich auf 7,9 Milliarden US-Dollar. Besonders wichtig ist der Vormarsch der Dienstleistungen. Services erzielten mit 30,7 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord und wuchsen um gut zwölf Prozent. Apple baut damit einen größeren Anteil wiederkehrender und margenstarker Erlöse auf. Für die weitere Entwicklung rückt künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Apple präsentierte auf der Entwicklerkonferenz WWDC26 eine grundlegend erneuerte Siri und weitere Softwarefunktionen. Gleichzeitig profitiert der Konzern schon heute von der Verbreitung externer KI-Anwendungen über den App Store. Nach Daten von Bank of America stiegen die durchschnittlichen Erlöse je Download zuletzt um 4,7 Prozent auf 1,02 US-Dollar. Der strategische Vorteil liegt im eng verzahnten Ökosystem aus Hardware, Software und Bezahldiensten. Risiken bleiben die hohe Abhängigkeit vom iPhone, regulatorische Eingriffe in den App Store und geopolitische Spannungen rund um Produktion und Absatz in China. An der Wall Street überwiegt weiterhin der Optimismus. Der Konsens von 36 Analysten lautet "Moderate Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 330,44 US-Dollar und damit nur rund fünf Prozent über dem jüngsten Schlusskurs. Die Spanne reicht von 200 bis 400 US-Dollar und zeigt deutlich unterschiedliche Annahmen zur Bewertung und zum KI-Potenzial. Anfang August stuften China Renaissance und DZ Bank die Aktie jeweils von Kaufen auf Halten zurück. Morgan Stanley sieht den fairen Wert dagegen bei 360 US-Dollar während JPMorgan 340 US-Dollar und Bank of America 380 US-Dollar ansetzt.

Apple Inc. Wochenchart

Betrachtungszeitraum: 10.08.2021- 10.08.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Charttechnisches Bild

Charttechnisch befindet sich Apple trotz der Korrektur in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Beim Schlusskurs von 313,33 US-Dollar notiert die Aktie rund 7,6 Prozent über der 100-Tage-Linie bei 291,33 US-Dollar und gut 12,1 Prozent über der 200-Tage-Linie bei 279,41 US-Dollar. Beide Durchschnitte steigen und bestätigen damit die positive langfristige Trendstruktur. Der Abstand zu den Linien ist nach dem Rücksetzer zugleich deutlich geschrumpft.

Auf der Oberseite bildet die Marke von 320 US-Dollar den ersten Widerstand. Ein Ausbruch würde den Weg in Richtung 340 US-Dollar öffnen. Vom aktuellen Niveau entspricht dies einem Potenzial von rund 2,1 beziehungsweise 8,5 Prozent. Scheitert die Erholung dagegen dürfte zunächst die runde Marke von 300 US-Dollar in den Blick rücken. Dort verläuft eine zentrale Unterstützungszone. Darunter treffen bei 290 US-Dollar die nächste horizontale Absicherung und die 100-Tage-Linie aufeinander. Ein Bruch dieses Bereichs würde das technische Bild spürbar eintrüben.

Tradingmöglichkeiten

Faktor-Optionsscheine Long auf Apple Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Apple Inc. UR19ZU 12,81 208,953438 USD 235,072618 USD 3 Open End Apple Inc. UR19ZZ 4,82 274,219212 USD 301,641133 USD 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 13:25 Uhr

Faktor-Optionsscheine Short auf Apple Inc.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis(Strike) Reset Barriere Faktor Laufzeit Apple Inc. UR103E 16,21 417,381974 USD 391,295601 USD -3 Open End Apple Inc. UR1A0D 15,84 352,14996 USD 324,752693 USD -8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.06.2024; 13:25 Uhr

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