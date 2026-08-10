Hot Stocks KW 32 / 2026: Warum der Sektor Basic Materials (Grundstoffe) aktuell so stark performt

Diese Aktien sind auf der Überholspur!

Der Grundstoffsektor erlebt eine ausgeprägte Rallye, die vor allem durch das Zusammenspiel aus robuster globaler Nachfrage und anhaltenden strukturellen Angebotsengpässen angetrieben wird. Wichtige Treiber sind megatrendgetriebene Großprojekte wie der Ausbau der weltweiten Energie- und Dateninfrastruktur (Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Energiewende) sowie staatliche Infrastrukturprogramme. Diese zwingen die Industrie zu massiven Investitionen in Rohstoffe wie Kupfer, Spezialstähle und Basischemikalien. Gleichzeitig sorgen geopolitische Spannungen und geopolitisch motivierte Schutzzölle dafür, dass regionale Produzenten eine höhere Preissetzungsmacht durchsetzen können.

Zusätzlich profitieren Rohstoff- und Grundstoffunternehmen im aktuellen Marktumfeld von ihrer Eigenschaft als effektiver Inflations- und Sachwertschutz. Nach einer Phase strenger Kostendisziplin und reduzierter Investitionsausgaben treffen gestiegene Marktpreise nun auf schlank aufgestellte Unternehmensstrukturen. Das Ergebnis sind überraschend starke Margenausweitungen und hohe freie Cashflows, die viele Werte auf neue Mehrmonats- oder gar Allzeithochs katapultieren.

FreeportMcMoRan (FCX)

Die Story: Freeport ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten. Das Unternehmen profitiert direkt vom Boom bei Erneuerbaren Energien, E-Mobilität und dem massiven Netzausbau für KI-Rechenzentren. Durch das Hochfahren der Grasberg-Mine in Indonesien und starker operativer Marge im ersten Halbjahr übertraf das Unternehmen zuletzt die Analystenerwartungen deutlich.

Chart-Check: Ausbruchs-Modus! Die Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung und notiert nahe ihres 52-Wochenhochs im Bereich von 70 USD.

Reliance Steel & Aluminium (RS)

Die Story: Als führender US-Metall-Service-Center-Betreiber verarbeitet und liefert Reliance Spezialstähle und Legierungen kurzfristig an die Industrie. Das Unternehmen punktet mit extrem hoher Marge und Flexibilität. Trotz verhaltenem Mengenwachstum konnte Reliance dank gezielter Preiszuschläge und Mehrwertdienstleistungen die Gewinne im Jahresvergleich stark steigern.

Chart-Check: Starke Momentum-Welle. Nach dem Überwinden des Widerstandsbereichs bei 420 USD zog der Kurs auf neue Höchststände.

New Market (NEU)

Die Story: NewMarket entwickelt und produziert Spezialchemikalien wie Erdöladditive und hochentwickelte Materialien (z. B. für Verteidigung und Luftfahrt). Die jüngsten Quartalszahlen fielen hervorragend aus: Neben Preisanpassungen zur Minderung von Lieferkettenkosten überzeugt der Hochlauf neuer Kapazitäten für Spezialmaterialien bis Ende 2026.

Chart-Check: Spektakulärer Ausbruch. Die Aktie hat die Konsolidierung der Vormonate dynamisch nach oben verlassen und nimmt Kurs auf die Marke von 900 USD. Ein Rücksetzer in den Bereich um 850 USD gilt aus charttechnischer Sicht als potenzielle Nachkauf- bzw. Unterstützungszone.

Nucor (NUE)

Die Story: Nucor ist der größte US-Stahlproduzent und Vorreiter beim Einsatz von Elektrolichtbogenöfen. Nach einem verhaltenen Jahresauftakt profitiert Nucor nun spürbar von gesunkenen Stahlimporten nach den USA (strenge Zölle) sowie einem Auftragsplus bei Infrastruktur- und Gewerbebauprojekten. Das Management rechnet mit deutlich steigenden freien Cashflows.

Chart-Check: Nach dem Durchbrechen der 200-Dollar-Marke ging es für die Aktie bis auf 280 USD hoch. Charttechnisch liegt eine klassische Trendfortsetzung vor. Die Marke um 270 USD dient nun als erste solide Chartunterstützung.

BASF (BAS)

Die Story: Der deutsche Chemiegigant kämpfte lange mit hohen Energiepreisen in Europa und schwacher Nachfrage. Durch konsequente Restrukturierung, Schließung unrentabler Anlagenteile und den Fokus auf den Wachstumsmarkt Asien zeichnet sich jedoch eine operative Bodenbildung ab. Das niedrig bewertete KGV und eine attraktive Dividendenrendite locken Value-Investoren an.

Chart-Check: Bodenbildung mit Ausbruchsversuch. Die Aktie hat sich von ihren Tiefs bei ca. 46 EUR spürbar erholt und pendelt im Bereich um 51 bis 52 EUR. Ein nachhaltiges Überwinden der Hürde bei 55 EUR würde ein langfristiges Kaufsignal generieren.

Tagescharts vom 07.08.2026, Quelle: TWS

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.08.2026

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