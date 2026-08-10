Die Volkswagen-Aktie konnte sich zuletzt bei knapp über 75 € stabilisieren. Doch diese Stabilisierung gerät zu Beginn der neuen Handelswoche schon wieder in Gefahr. Was setzt den Kurs des deutschen Autokonzerns erneut unter Druck und wie sollten Anleger jetzt handeln? Der Konflikt eskaliert Es ist der Konflikt um das im Raum stehende drastische Sparprogramm, das den Kurs der Volkswagen-Aktie zum Wochenbeginn ein weiteres Mal belastet. Über das Wochenende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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