Bitcoin Prognose August 2026 zielt auf 76.000 Dollar nach starker ETF Woche

Anzeige / Werbung

Die Bitcoin Prognose hängt derzeit an einer einzigen Marke. BTC notiert nahe 65.000 Dollar, während die US Spot ETFs in der vergangenen Woche rund eine Milliarde Dollar einsammelten und damit die stärkste Phase seit April markierten. Wallets zwischen 10 und 10.000 BTC legten seit dem 29. Juli über 20.000 Bitcoin im Wert von etwa 1,2 Milliarden Dollar nach. Trotzdem bewegt sich der Kurs kaum. Warum kauft institutionelles Geld in dieser Größenordnung, ohne dass der Chart reagiert, und wo landet die Rendite, wenn selbst eine volle Erholung nur eine Verdopplung bedeutet?

Bitcoin Prognose nach 754 Millionen Dollar an BTC ETF Zuflüssen

Die Bitcoin Prognose stützt sich derzeit vor allem auf Kapitalströme. Laut CoinDesk verzeichneten die US Spot Bitcoin ETFs in dieser Woche Zuflüsse von 754,69 Millionen Dollar und damit die stärkste Woche seit April. Der Zuflussstreak lief über fünf Handelstage, allein am 7. August kamen 98,85 Millionen Dollar hinzu, und der Fonds von BlackRock stellte mit 693,7 Millionen Dollar mehr als 80 Prozent der Wochensumme. Daten von Santiment zeigen, dass Wallets mit 10 bis 10.000 BTC seit dem 29. Juli mehr als 20.000 Bitcoin aufgenommen haben, größtenteils in einer engen Spanne unterhalb von 65.000 Dollar. Kleinere Adressen verkauften im selben Zeitraum.

Auf dem Chart formt sich eine inverse Schulter Kopf Schulter Formation. Blockonomi setzt die Nackenlinie nahe 66.800 Dollar und leitet daraus ein rechnerisches Ziel von 76.000 Dollar ab, während 63.321 Dollar als Unterstützung gilt. Der Einstandspreis der kurzfristigen Halter liegt bei 67.523 Dollar und damit weiterhin über dem Markt. Die Juli Arbeitsmarktzahlen fielen um 23.000 Stellen statt erwarteter 80.000 Zuwächse. Eine Zinserhöhung im September wurde daraufhin ausgepreist, und BTC markierte am Freitag ein Monatshoch über 65.300 Dollar. Am Sonntag notierte der Kurs knapp unter 65.000 Dollar, auf Kurs für rund zwei Prozent Wochenplus.

Für die Bitcoin Prognose bleibt damit eine unbequeme Rechnung offen. Das Rekordhoch von 126.080 Dollar aus dem Oktober 2025 liegt rund 48 Prozent über dem heutigen Stand, und eine vollständige Rückkehr entspricht etwa 94 Prozent Gewinn. Stark für ein Asset dieser Größe, aber eben eine Erholung. Wer Vielfache sucht statt Prozente, prüft deshalb Eintritte, deren Preis noch keine Börse stellt.

Was die Bitcoin Prognose übersieht und warum Pepeto Kapital anzieht

Eine Verdopplung aus einer Bewertung dieser Größe verlangt Zuflüsse, die selbst regulierte Fonds nur über Quartale liefern. Ein Vorverkauf erreicht dieselbe prozentuale Bewegung mit einem winzigen Bruchteil davon. Deshalb landet ein Teil desselben Kapitals gleichzeitig in einem Vertrag, der noch keinen Börsenpreis kennt. Die Rechnung ist dieselbe, nur die Ausgangszahl ist eine andere.

Der PepetoAI Risk Scorer liest jede Position vom Eintritt bis zum Ausstieg und liefert eine Einschätzung, bevor Geld gebunden wird. Die Swap Engine von Pepeto entfernt jede Handelsgebühr aus jeder Transaktion über alle Ketten hinweg, sodass Volumen ohne Reibung in das Protokoll fließt. Dieses Volumen trifft auf eine feste Menge von 420 Billionen Token, die niemals wächst, während ein wöchentlicher Burn Angebot dauerhaft aus dem Umlauf nimmt. Mehr Nachfrage, weniger Angebot, eine Richtung.

Diese mechanische Grundlage unterscheidet das Projekt von einer reinen Wette. SolidProof hat sämtliche Verträge geprüft und den Code verifiziert, bevor der Vorverkauf öffnete, womit eine unabhängige Instanz die Technik bestätigt, statt dass Anleger dem Team einfach vertrauen müssen. Der Mitgründer, der den originalen Pepe Coin gestartet hat, treibt die virale Seite des Projekts. Aufgenommen wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar, und dieses Kapital kam von Adressen, die vor der Notierung positioniert sein wollten.

Der Preis steht heute bei 0,0000001887 Dollar, weil die erwartete Binance Notierung noch nicht geöffnet hat. Sobald sie öffnet, dürfte Börsenvolumen die Vorverkaufspreise ersetzen, und der Eintritt, der jetzt existiert, könnte danach jener sein, den alle anderen verpasst haben. Das Tempo der Runden entscheidet dabei, wie lange dieses Fenster überhaupt offen bleibt.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt konstruktiv, weil Kapital in einer Woche mit rund einer Milliarde Dollar zurückkam und große Adressen unter 65.000 Dollar einsammelten. Doch der Weg zum alten Rekord bedeutet rund 94 Prozent, verteilt über Monate. Ein Vorverkauf mit sechs Nullen vor der ersten Ziffer arbeitet mit einer völlig anderen Ausgangsbasis. Ethereum kostete Anfang 2016 rund acht Dollar, bevor der Kurs über 4.900 Dollar stieg, und dieses Fenster öffnete sich nie wieder. Dieselbe prozentuale Bewegung könnte hier in Tagen entstehen statt in Monaten. Wer in sechs Monaten über diesen Eintritt spricht, dürfte heute gehandelt haben statt weiter zu lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Die Bitcoin Prognose sieht bei einem Ausbruch über 66.800 Dollar ein Ziel von 76.000 Dollar. Unterhalb von 63.321 Dollar kippt das Bild.

Warum taucht Pepeto neben Bitcoin in den Depots auf?

Pepeto zieht Kapital mit gebührenfreien Handelswerkzeugen, einem SolidProof Audit und einer erwarteten Binance Notierung an. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com.