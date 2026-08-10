SANAA (dpa-AFX) - Im jüngst wieder aufgeflammten Konflikt im Jemen dauern die Auseinandersetzungen an: Truppen der international anerkannten Regierung haben am Morgen Stellungen der Huthi-Miliz im Westen des Landes angegriffen, wie es aus Sicherheitskreisen vor Ort hieß. Ziele seien unter anderem Raketenabschussrampen gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

Im Jemen kämpft die international anerkannte Regierung gemeinsam mit Saudi-Arabien seit Jahren gegen die Huthi-Miliz. Diese hatte den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. 2022 trat in dem Konflikt eine inoffizielle Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings weiterhin. Im Zuge des Iran-Kriegs ist dieser Konflikt aufs Neue eskaliert.

Tote bei Huthi-Angriffen



Die Huthi hatten örtlichen Angaben zufolge erst am Sonntagabend ballistische Raketen und Drohnen auf ein Wohnviertel der von der Regierung kontrollierten Hafenstadt Mokka an der Westküste des Jemen geschossen. Bei einem weiteren Angriff der Miliz am Sonntag auf die Stadt waren laut Angaben der jemenitischen Regierung mehrere Menschen, darunter Zivilisten, ums Leben gekommen. Auch andernorts im Jemen gab es demnach kürzlich bei Angriffen der Huthi Tote.

Ausgelöst wurde die jüngste Eskalation im Juli mit Luftangriffen in der von den Huthi kontrollierten jemenitischen Hauptstadt Sanaa, mit denen die international anerkannte Regierung im Jemen eigenen Angaben zufolge die Landung eines iranischen Flugzeugs auf jemenitischem Boden verhindern wollte. Die Huthi machten Riad verantwortlich und griffen Ziele in Saudi-Arabien an. Wenig später begannen sie auch wieder Attacken auf Schiffe im Roten Meer./cir/DP/jha