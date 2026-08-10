Naumburg/Leipzig (ots) -"Wut. Hüben wie drüben" ist ein gesamtdeutsches Road-Movie auf den Spuren der Wut im Land und der mittlerweile fünfte Teil der "Wut"-Reihe. Autor Matthias Schmidt fährt im Wahljahr 2026 nach Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt und fragt, ob die Wut vieler Menschen und die Gründe dafür in Ost und West ähnlicher sind, als man gemeinhin annimmt. Der MDR lädt am 18. August 2026 um 19 Uhr ins Theater Naumburg zur Filmvorführung mit Publikumsdialog ein. Die Doku läuft am 20. August, 20.15 Uhr, im MDR-Fernsehen.Autor Matthias Schmidt besucht Winzer an Unstrut und Neckar, erlebt in der Dübener Heide eine Gemeinderatssitzung, bei der heftig über neue Windkraftanlagen gestritten wird, und ist mit einem Fernfahrer auf Achse, der dafür plädiert, beim Thema Migration von Schweden zu lernen.Der aus dem Osten stammende Heilbronner Theaterintendant Axel Vornam beklagt, dass statt Reformen nur Reförmchen stattfinden. Eine Schornsteinfegerin in Leuna lädt Bundeskanzler Friedrich Merz nach Sachsen-Anhalt ein, wo die Krise der Chemischen Industrie vielen große Sorgen macht. Christof Günther, der Chef der "Infra-Leuna", wirft die Frage auf, ob die Chemie ohne russisches Erdgas eine Zukunft hat. Der Verleger der "Ostdeutsche Allgemeine Zeitung", Holger Friedrich, plädiert dafür, dass ostdeutsche Erfahrungen bei den bevorstehenden Veränderungen im Land stärker beachtet werden sollten. Der Verleger der "Stimme" Heilbronn, Tilmann Distelbarth, wünscht sich, dass die Gräben im Land kleiner werden.Zur ProduktionGrimme-Preisträger Matthias Schmidt ist für seinen sensiblen Blick auf deutsche Zeitgeschichte vielfach bekannt. Zu seinen beachteten Dokumentationen zählen unter anderem "Das Wunder von Leipzig", "Angela Merkel: Die Unerwartete" und "Putin und die Deutschen". Die "Wut"-Reportagereihe ist sein jüngstes Projekt. Die Redaktion haben Anja Weber und Matthias Morgenthaler.Einladung zum PublikumsdialogAnlässlich der Veröffentlichung der "Wut"-Reportage lädt der MDR zu einer Filmvorführung mit Publikumsdialog ein. Interessierte können direkt mit Autor und Regisseur Matthias Schmidt, MDR-Programmdirektor Boris Lochthofen und Protagonistinnen und Protagonisten aus dem Film ins Gespräch kommen. Zudem werden die Perspektiven des Publikums auf die Stimmung im Land erörtert:am Dienstag, 18. August 2026, um 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)im Theater Naumburg (Markgrafenweg 44, 06618 Naumburg).Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Eintritt ist frei.Alle, die an dieser Veranstaltung teilnehmen möchten, sind gebeten, sich unter diesem Link https://www.mdrevents.de/Premiere-Wut (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mdrevents.de%2FPremiere-Wut&data=05%7C02%7CKerstin.Gensel-Dittmann%40mdr.de%7Ca6658a2063ff44ddc48e08def1405331%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639213455749176078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ccsGy0az2TcglmrEH8cBtbKX5LEeEb1CPMnzOlEELxA%3D&reserved=0) anzumelden. Die Platzzahl ist begrenzt.Einladung für Medienvertreterinnen und -vertreterJournalistinnen und Journalisten sind herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bis zum 14. August 2026 per Mail an kommunikation-desk@mdr.de an.Für eine etwaige Berichterstattung zum Thema können Sie gern das Key Visual anbei kostenfrei nutzen. Die Doku ist zudem ab 17. August in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen.Wir freuen uns auf Sie. Herzliche Grüße,Ihre MDR-KommunikationPressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6330337