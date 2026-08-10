Zehn Milliarden Euro an Steuerentlastungen hatten uns die Regierenden versprochen. Das wären ziemlich exakt ein Prozent des gesamten Steueraufkommens des deutschen Staatsapparats - eine Lächerlichkeit, wenn nicht gar eine Unverschämtheit gegenüber denen, die zähneknirschend das ideologische Großexperiment des Ökosozialismus über sich ergehen lassen. Und selbst diese mickrige Scheinentlastung, die durch einen höheren Spitzensteuersatz und mögliche D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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