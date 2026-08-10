Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Neuemissionsmarkt für Covered Bonds schlummert noch tief in der Sommerpause, so die Analysten der DekaBank.Diese sei in diesem Jahr schon sehr früh Anfang Juli eingeläutet worden und dürfte wohl bis Mitte August anhalten. Am 1. Juli habe die DKB den letzten neuen Covered Bond vor den Ferien aufgelegt und mit einer Laufzeit von zwölf Jahren sogar einen der längsten in 2026 - nur geschlagen von der eigenen 15-jährigen Emission im Januar. Mangels neuer Ware sei das Kaufinteresse am Sekundärmarkt trotz der Sommerflaute erhöht geblieben, und vergleichsweise hohe Fälligkeiten im Juli hätten den Trend noch verstärkt. Auch im August und September würden hohe Rückzahlungen anstehen. Handelsbücher dürften daher mittlerweile recht leergekauft worden sein. Covered Bonds hätten einmal mehr von ihrer sehr hohen Sicherheit profitiert und seien daher in Phasen erhöhter Volatilität bei Zinsen und vor allem bei Risikoassets bei Investoren beliebt geblieben, insbesondere, nachdem das allgemeine Renditeniveau spürbar angestiegen sei. (Ausgabe vom 06.08.2026) (10.08.2026/alc/a/a) ...

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