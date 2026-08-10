Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der sehr starken Neuemissionstätigkeit im Juni wurden die Aktivitäten im Hochsommer erwartungsgemäß deutlich heruntergefahren, so die Analysten der DekaBank.Im Vergleich zu vorherigen Jahren seien aber dennoch einige Bonds mehr auf unseren Markt gekommen. Dies sei hauptsächlich von US-Banken und -Corporates getrieben worden, die über sogenannte Reverse Yankees günstige Finanzierungsbedingungen im Euro nutzen würden. Alle neuen Anleihen seien sehr gut aufgenommen worden und seien auch im Sekundärmarkt gesucht geblieben. Die bisher überwiegend guten bis sehr guten Quartalsberichte europäischer und vor allem US-amerikanischer Unternehmen würden die Kaufbereitschaft ebenso stützen wie das allgemein gestiegene Renditeniveau. Die zwischenzeitliche Verunsicherung durch aufflammende Angriffe im Nahostkrieg habe die Risikospreads von Unternehmensanleihen kaum negativ beeinflusst. (Ausgabe vom 06.08.2026) (10.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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