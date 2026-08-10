Köln (ots) -ZOLL wurde für die Arbeit seines Geschäftsbereichs "Cardiac Management Solutions" mit dem TOP 100-Innovationspreis ausgezeichnet und gehört damit zu den 100 innovativsten mittelständischen Unternehmen Deutschlands. Jedes Jahr würdigt die Jury des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien jene Unternehmen, die ein äußerst strukturiertes, systematisches und zielorientiertes Innovationsmanagement betreiben, das weit über dem Durchschnitt des deutschen Mittelstands liegt. ZOLL begeisterte vor allem durch seine hervorragenden strukturellen und prozessualen Voraussetzungen, die Innovationen gezielt und wiederholbar möglich machen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch klare Kommunikation und ein innovationsförderndes Klima viel Spielraum geben. Die Preisverleihung des TOP 100 Innovationspreises fand am 26. Juni 2026 beim Deutschen Mittelstands-Summit in Heidelberg statt.ZOLL Cardiac Management Solutions unterstützt die Patientenversorgung in Deutschland mit LifeVest, einem tragbaren Kardioverter-Defibrillator (WCD), der Patienten mit einem vorübergehend erhöhten Risiko für einen plötzlichen Herztod verordnet wird. Mit weltweit mehr als einer Million geschützten Patienten und mehr als 140.000 Patienten, die in peer-reviewten Fachpublikationen untersucht wurden, ist LifeVest der am häufigsten eingesetzte, am umfassendsten erforschte und bewährte tragbare Defibrillator.Der TOP 100 Preis ist der führende Innovationswettbewerb für den deutschen Mittelstand. Die Auszeichnung der Unternehmen basiert auf einer unabhängigen, wissenschaftlichen Analyse des Instituts für Entrepreneurship und Innovation unter der Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Die Auswertung berücksichtigt einerseits bereits erreichte Innovationserfolge. Andererseits analysiert sie die innovationsfördernden Strukturen eines Unternehmens, um das zukünftige Innovationspotenzial zu ermitteln. Die Auswertung wird stetig weiterentwickelt, in diesem Jahr spielten vor allem Digitalisierung und Künstliche Intelligenz eine entscheidende Rolle. Wichtig bleibt in erster Linie aber auch das Innovationsklima in einem Unternehmen und inwieweit Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse eingebunden werden.Dieser Punkt spielt für ZOLL eine zentrale Rolle. "Entscheidend ist das starke Involvement der Mitarbeitenden: Veränderungen werden nicht verordnet, sondern gemeinsam erarbeitet", so René Räpple, Geschäftsführer Deutschland, Österreich, Schweiz und Vice President Central Europe für den Geschäftsbereich Cardiac Management Solutions. Dieser kooperative Ansatz schafft Vertrauen und stärkt die Eigeninitiative im gesamten Team. "Unsere Mitarbeitenden begegnen dem stetigen Wandel daher nicht mit Skepsis, sondern mit Neugier und gestalten die Zukunft unseres dynamischen Arbeitsumfelds aktiv mit", so Räpple weiter.Auch die Einbindung der Kundenperspektive spielt eine wichtige Rolle bei Innovationsprozessen. Dadurch wird auch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit gestärkt und der Markt frühzeitig auf Innovationen vorbereitet.Hervorragende Bewertung als Bestätigung für gelebte InnovationskraftZOLL gehört im Bereich "Innovative Prozesse und Organisation" zur Spitzengruppe: Das Unternehmen wurde hier mit der herausragenden Note A- ausgezeichnet - in einem anspruchsvollen Benchmark, dessen Notenskala bis D reicht. Ausschlaggebend für den Erfolg ist die enge Verzahnung von Führung und Belegschaft: Die Führungsebene gibt nicht nur die Richtung vor, sondern unterstützt Innovationsprozesse aktiv und kontinuierlich. Dieses durchdachte Management spiegelt sich auch in der starken Gesamtnote B+ wider. Damit positioniert sich ZOLL im Innovations-Ranking deutlich über dem deutschen Mittelstand und beweist, dass zukunftsweisende Erfolge hier das Resultat klarer, gelebter Strukturen sind.Patientenunterstützung durch verbesserte Prozesse gestärktInnovationskraft zeigt sich bei ZOLL nicht nur in der Technologie, sondern auch im Umgang mit Patienten. Jeden Tag werden weltweit Zehntausende Patienten durch die LifeVest vor dem plötzlichen Herztod geschützt. Rückmeldungen über die rund um die Uhr erreichbare Patienten-Hotline zeigten, dass LifeVest-Patienten nach einer lebensrettenden Defibrillation einen besonders hohen Bedarf an Informationen und Unterstützung haben. ZOLL reagierte darauf mit einer Optimierung seiner Schulungs- und Kommunikationsprozesse, um Patienten, Angehörige und Rettungsleitstellen besser auf solche Situationen vorzubereiten. Zusätzlich wurden proaktiv Gespräche mit Rettungsleitstellen geführt, um sicherzustellen, dass im Ernstfall alle Beteiligten - vom Patienten bis zum Notarzt - koordiniert und korrekt handeln. Das Beispiel zeigt, Innovation lohnt sich: Aus den Rückmeldungen der Nutzer geht hervor, dass diese Maßnahmen dazu beigetragen haben, die Patientenbetreuung und die Kommunikation zu verbessern.Offene Innovationskultur als ErfolgsfaktorDen Sprung unter die TOP 100 verdankt ZOLL vor allem dem engagierten Team, das mit seiner Expertise und Leidenschaft ein Arbeitsumfeld schafft, in dem neue Ideen wachsen können. Innovative und unternehmerische Aktivitäten der Mitarbeiter werden aktiv unterstützt, Fehler als wertvolle Lernchancen angesehen. Flache Hierarchien und ein Austausch auf Augenhöhe sichern die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen. Diese gelebte Kultur macht ZOLL auch am Standort Köln zu einem hochattraktiven Arbeitgeber für Fachkräfte, die die Zukunft der Medizintechnik aktiv mitgestalten wollen.Über ZOLLZOLL, ein Unternehmen der Asahi Kasei-Gruppe, entwickelt und vermarktet medizintechnische Geräte und Softwarelösungen, die dazu beitragen, die Patientenversorgung zu verbessern und Leben zu retten, und gleichzeitig die klinische und operationale Effizienz steigern. Mit Produkten für Defibrillation und Herzüberwachung, Kreislaufunterstützung und CPR-Feedback, übersättigter Sauerstofftherapie, Datenmanagement, Beatmung, therapeutischem Temperaturmanagement sowie der Diagnose und Behandlung von Schlafapnoe bietet ZOLL ein umfassendes Spektrum an Technologien, die Ärzten, Rettungskräften und Feuerwehrleuten sowie Laienhelfern helfen, die Behandlungsergebnisse bei kritischen kardiopulmonalen Zuständen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoll.com.Über Asahi KaseiDie Asahi Kasei-Gruppe leistet einen Beitrag zum Leben und Wohlergehen von Menschen auf der ganzen Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1922 mit den Geschäftsbereichen Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung ihres Geschäftsportfolios stetig gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Epoche gerecht zu werden. Mit weltweit 50.000 Mitarbeitern trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es durch seine drei Geschäftsbereiche Healthcare, Homes und Material Lösungen für die Herausforderungen der Welt bereitstellt. Der Geschäftsbereich Healthcare umfasst Geräte und Systeme für die Intensivmedizin, Produkte und Dienstleistungen für die Herstellung von Biotherapeutika sowie ein wachsendes Portfolio an Spezialarzneimitteln. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com.Asahi Kasei engagiert sich zudem für Nachhaltigkeitsinitiativen und leistet einen Beitrag zur Verwirklichung einer klimaneutralen Gesellschaft bis 2050. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com/sustainability/.Pressekontakt:Kontakt und weitere Informationen:ZOLL CMS GmbHCardiac Management SolutionsRobert KüllerTelefon: +49 (0)151 15127941rkueller@zoll.comJournalistenservice:Dr. Silke HyllaBurson GmbHTelefon: +49 (0)172 1485945Silke.Hylla@bursonglobal.comCopyright © 2026 ZOLL Medical Corporation. All rights reserved. LifeVest and ZOLL are trademarks or registered trademarks of ZOLL Medical Corporation in the United States and/or other countries. Asahi Kasei is a registered trademark of Asahi Kasei Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.Original-Content von: ZOLL CMS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183147/6330370