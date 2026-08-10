Nach unserem letztwöchigen Einstieg in Aktien der KI-Wertschöpfungskette wechseln wir die Ebene. Denn während die Kette bei den Wafer-Herstellern beginnt, endet sie erst dort, wo aus einzelnen KI-Beschleunigern echte Recheninfrastruktur wird: bei den Netzwerken, die Zehntausende von Chips zu einem funktionierenden Ganzen verbinden, und bei den maßgeschneiderten Custom-Chips für die Hyperscaler. Genau in diese Nische stoßen wir heute vor. Dafür haben wir zwei Unternehmen herausgesucht, die nicht besonders günstig aber trotzdem vielversprechend sind. Wenn Sie unseren Trades folgen wollen können Sie das auch im Einzelabruf machen (KLICK HIER).
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