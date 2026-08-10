Wegen einer Powerbank musste ein Passagierflugzeug der Lufthansa-Tochter Swiss zwischenlanden. Von dem Gerät ging eine Rauchentwicklung aus. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Bei vielen Airlines gelten deshalb neue Regeln. Mit Rauch an Bord musste zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen eine Maschine der Lufthansa-Tochter Swiss außerplanmäßig landen. Beide Male waren elektronische Geräte die Ursache, die seit Anfang des Jahres in der gesamten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n