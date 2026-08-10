Stuttgart (ots) -Frisch, erholt und natürlich wirken, ohne dass das Umfeld eine auffällige Veränderung bemerkt: Genau das wünschen sich viele Menschen, die sich für moderne ästhetische Behandlungen interessieren. In der Sophienklinik Stuttgart steht dabei nicht die sichtbare Veränderung, sondern die behutsame Optimierung im Vordergrund. Mit Botox, Hyaluronsäure sowie Biostimulatoren und Skinboostern lassen sich Alterserscheinungen gezielt und schonend behandeln. Entscheidend ist jedoch nicht allein das Produkt, sondern die individuelle Analyse. Denn es bedarf unterschiedlicher Aspekte, um zu erkennen, welche Methode erfolgreich ist und welche ins Gegenteil kippt.Die Behandlungen erfolgen ambulant, unabhängig von Methode und Produkt, in der Regel innerhalb von rund 30 Minuten. Dank der Verwendung einer schmerzstillenden Salbe sind sie gut verträglich und ermöglichen die direkte Rückkehr in den Alltag. Ideal für Menschen mit wenig Zeit und einem hohen Anspruch an ein natürliches Ergebnis.Natürliche Frische statt sichtbarer VeränderungDer Wunsch nach Verschönerung und Verjüngung betrifft längst nicht mehr nur eine kleine Zielgruppe. Frauen und Männer, die frisch, wach und gepflegt erscheinen möchten, interessieren sich zunehmend für minimalinvasive Möglichkeiten mit wenig Aufwand. Gerade für Menschen mit dichtem Alltag, wie etwa Frauen, die zwischen Beruf, Familie und weiteren Verpflichtungen jonglieren, ist es wichtig, dass eine Gesichtsbehandlung schnell erfolgt und dabei das natürliche Erscheinungsbild erhalten bleibt.Die Sophienklinik steht für das Prinzip kleiner Eingriff, große Wirkung. Gemeint ist damit eine Behandlung, die sichtbare Frische erzeugt, ohne künstlich zu wirken. Niemand soll fragen: "Haben Sie etwas machen lassen?" Vielmehr geht es darum, Müdigkeit, Spannungsverlust, einzelne störende Falten oder Hautunreinheiten dezent auszugleichen. Voraussetzung dafür ist eine sorgfältige Gesichtsanalyse im Vorfeld und eine ehrliche Einschätzung dessen, was sinnvoll, machbar und ästhetisch stimmig ist.Botox gezielt einsetzen - funktional und ästhetischBotox ist ein wissenschaftlich eingehend untersuchter Wirkstoff, der die Muskelaktivität vorübergehend reduziert. In der ästhetischen Medizin wird er vor allem bei Alterserscheinungen im oberen Gesichtsdrittel eingesetzt, etwa bei der Behandlung von Stirnfalten oder Krähenfüßen. Richtig dosiert sorgt Botox für einen wach und entspannt wirkenden Ausdruck, ohne die Mimik unnatürlich zu verändern.Darüber hinaus kann Botox im Bereich des Kaumuskels eingesetzt werden. Eine Behandlung des Kaumuskels mit Botox kann das Gesicht weicher und schmaler erscheinen lassen. Gleichzeitig eignet sich diese Behandlung als medizinische Maßnahme gegen nächtliches Zähneknirschen. Durch den Kraftverlust im Kiefermuskel wird die im Gehirn verankerte Notwendigkeit des Knirschens reduziert. Ein möglicher positiver Nebeneffekt bei der Behandlung im Stirnbereich kann die Minderung von Migränebeschwerden sein.Hyaluronsäure: Volumen mit FeingefühlHyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut und trägt wesentlich zu Feuchtigkeit, Elastizität und Druckbeständigkeit bei. In der ästhetischen Behandlung wird sie genutzt, um einzelne Falten zu unterfüttern, fehlendes Gewebe auszugleichen oder Konturen, zum Beispiel im Bereich von Jochbein oder Kieferrand, behutsam zu modellieren.Gerade hier ist Erfahrung entscheidend. Denn zu viel Volumen oder eine Behandlung an der falschen Stelle kann die Gesichtsform negativ beeinflussen. Besonders bei Mundwinkeln im höheren Alter ist Zurückhaltung geboten, um keinen unerwünschten Ausdruck zu erzeugen. In der Sophienklinik wird deshalb mit großer Sorgfalt und dem vorrangigen Ziel der Erhaltung von Natürlichkeit und Individualität vorgegangen.Biostimulatoren und Skinbooster für strahlende HautBiostimulatoren und Skinbooster sind minimalinvasive Behandlungen zur Verbesserung der Hautqualität. Wobei die Wirkung von Skinbooster darin liegt, der Haut intensiv Feuchtigkeit zu spenden und rasch für einen gepflegten Glow zu sorgen. Biostimulatoren hingegen wirken eher in der Tiefe der Haut, wobei sie die eigene Kollagen- und Elastinproduktion anregen. Doch beide Methoden unterstützen die Haut dabei, frischer, glatter und strahlender zu wirken.Welche Methode geeignet ist, hängt stark vom Ausgangsbefund ab. Frau Dr. Dr. med. Susanne Herrmann-Frühwald, Fachärztin für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und leitende Ärztin in der Sophienklinik Stuttgart, erklärt dazu: "Für eine richtige Behandlung muss man ein Gesicht lesen können. Je nach Grad der Alterung bzw. der Vorbehandlungen kann anstatt einer Unterspritzung auch eher ein Facelift in Frage kommen. Die Anwendung der falschen Technik führt immer zu unerwünschten Ergebnissen."Der Weg zur passenden TherapieEine ausführliche Gesichtsdiagnose sowie die individuelle Beratung sind absolute Voraussetzungen für eine sichere Behandlung. Frau Dr. Dr. Herrmann-Frühwald betont: "Die Sophienklinik bietet deshalb eine fundierte Abwägung der Behandlungsoptionen, basierend auf dem Erwartungsprofil des Patienten. Unsere Spezialisten für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Plastische Chirurgie und Dermatologie arbeiten Hand in Hand, um optimale Ergebnisse zu erzielen."Es erfolgt eine kritische Wahl der Behandlungsmethode. In der Sophienklinik steht man für seriöse Beratung. Dies bedeutet, auch was nicht möglich ist, wird erörtert. Die genaue Abwägung der Machbarkeit erfolgt über das gesamte Portfolio der Fachklinik. Ob Auffüllung durch Unterspritzung, apparative Methoden wie Laserbehandlungen oder operativ als Facelift wird im Detail analysiert, damit Enttäuschungen, die nur Geld kosten, aber nicht zum Erfolg führen, keine Option sind.Selbst Patienten, die jahrelang mit Botox und Hyaluronsäure unterspritzt wurden und ihre bisherigen Behandlungen hinterfragen, finden hier Hilfe. Denn die Beratung geht weit über fachspezifische Einzelkompetenzen hinaus. Die Spezialisten der Sophienklinik bündeln erstklassige Expertise im Gesichtsbereich. So erhält jeder einzelne Patient die optimale individuell für ihn passende Behandlung mit sichtbarem Erfolg, der nicht auffällt.Die Sophienklinik in Stuttgart steht unter anderem für gesunde, ebenmäßige Haut, was die Basis für ein schönes Gesicht ist. Im Vordergrund steht die Philosophie, die Natürlichkeit und Individualität der Patienten zu betonen und nicht auffallend zu verändern.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.sophienklinik-stuttgart.dePressekontakt:Sophienklinik GmbHFachklinik für Plastisch-Ästhetische ChirurgieSophienstraße 41D-70178 StuttgartTel. +49 (711) 25 25 75 - 0Fax +49 (711) 25 25 75 - 45info@sophienklinik-stuttgart.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Sophienklinik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182613/6330402