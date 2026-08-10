Starke Bohrergebnisse: Goliath Resources - Golden Gate-Zone wächst um 320 Meter - Expansion im Fokus

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Goliath Resources erweitert Golden Gate auf Surebet im Golden Triangle um 320 Meter: Hochgradige Treffer mit sichtbarem Gold und offene Zonen schärfen das 50.000-Meter-Expansionsprogramm.

Goliath Resources (TSX-V: GOT; FSE: B4IF) liefert neue, hochgradige Analyseergebnisse von seiner Surebet-Entdeckung auf der Golddigger-Liegenschaft im Golden Triangle (British Columbia). Die aktuellen Daten bestätigen eine massive Ausdehnung der Golden Gate-Zone um 320 Meter nach Nordosten. Da die Mineralisierung weiterhin seitlich und in die Tiefe offen ist, rückt das Hauptziel des vollständig finanzierten 50.000-Meter-Bohrprogramms für 2026 in den Fokus: Expansion!

Exzellente Bohrergebnisse mit sichtbarem Gold

Alle 44 der bislang in diesem Jahr abgeschlossenen Bohrlöcher trafen auf die für das Projekt charakteristische Quarz-Sulfid-Mineralisierung. Besondere Highlights lieferten zwei Bohrungen, die erneut viel sichtbares Gold (Visible Gold) zutage förderten:



Bohrloch GD-26-420 (Erweiterungsbohrung): Sorgte für die 320-Meter-Ausdehnung der Golden Gate-Zone und lieferte 6,51 g/t Goldäquivalent (AuEq) über 5,73 Meter. Darin enthalten ist ein hochgradiger Kern von 36,27 g/t AuEq über 0,97 Meter.



Bohrloch GD-26-414 (Doppeltreffer): Durchteufte gleich zwei Zonen. Das Golden Gate-Intervall glänzte mit 9,87 g/t Gold über 5,00 Meter (inklusive eines Spitzenwertes von 65,65 g/t über 0,75 Meter). Die Surebet-Zone ergab zusätzlich 2,81 g/t Gold über 4,00 Meter.



Um Kosten zu senken und die Präzision bei der Zielerfassung zu erhöhen, setzt Goliath zunehmend auf Richtbohrungen, bei denen mehrere Löcher effizient von einem Mutterloch abgezweigt werden.

Skalierbarkeit des Systems nimmt zu

Das geologische Modell der Surebet-Entdeckung umfasst auf einem 1,8 Quadratkilometer großen Areal inzwischen fünf gestapelte Gangsysteme (Bonanza, Surebet, Golden Gate, Whopper und Eldorado) mit insgesamt 46 goldreichen Lodes. Die Dimensionen der wichtigsten Zonen sind beachtlich: Golden Gate misst nach der jüngsten Erweiterung 1,6 mal 1,5 Kilometer, die Bonanza Zone sogar 1,8 mal 1,8 Kilometer.



Die ausstehenden Bohrungen zielen darauf ab, diese Zonen weiter zu vergrößern und Hinweise auf eine mögliche "Motherlode"-Quelle im Zentrum des Systems zu testen.



Gestützt wird das Projektpotenzial durch erstklassige Logistik: Die Liegenschaft liegt in der Nähe eines Tiefwasserhafens mit direkter Route nach Prince Rupert und in unmittelbarer Nähe zur Ortschaft Kitsault. Mit einem auf über 91.000 Hektar angewachsenen Landpaket entlang des geologisch bedeutsamen Red-Line-Trends ist Goliath hervorragend positioniert, um den Wert seiner Entdeckung im laufenden Jahr weiter zu maximieren.

Enthaltene Werte: XD0002747XXX,CA38171A2092