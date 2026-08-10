© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa ThemendienstGewinn und Produktion steigen, Barrick kauft massiv eigene Aktien zurück. Trotzdem fällt die Aktie vorbörslich deutlich. Die Zahlen haben einen Haken.Die Aktie von Barrick Mining fällt nach den Quartalszahlen an der NYSE vorbörslich um zeitweise über 6 Prozent. Der Grund: Trotz kräftig gestiegener Gewinne verfehlte der Goldproduzent die Erwartungen. Barrick verdiente im zweiten Quartal bereinigt 0,82 US-Dollar je Aktie, Analysten hatten laut LSEG im Schnitt mit 0,88 US-Dollar gerechnet. Dabei sehen viele Kennzahlen zunächst stark aus. Der Nettogewinn stieg um 50 Prozent auf 1,22 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn um 70 Prozent auf 1,36 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow …
Enthaltene Werte: US6516391066,XD0002747XXX,378696065,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
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