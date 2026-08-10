SAP setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm mit hohem Tempo fort und erhält gleichzeitig regulatorische Entlastung. Das Bundeskartellamt hat seine Vorermittlungen gegen den Softwarekonzern beendet, ohne ein Missbrauchsverfahren einzuleiten. Parallel baut SAP seine Position im Bereich Künstliche Intelligenz weiter aus und profitiert von einer wachsenden Nachfrage nach Cloud-Lösungen für geschäftskritische Anwendungen.344 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de