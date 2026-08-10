FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen schafft nach Einschätzung des Logistikverbands BGL keine zusätzlichen Transport-Kapazitäten zur Entlastung der Wasserstraßen. Besonders wichtige Transporte könnten zeitlich flexibler geplant werden, erklärt BGL-Präsident Dirk Engelhardt. "Sie schafft jedoch keine zusätzlichen Fahrerkapazitäten. Auch bei einer Aufhebung des Fahrverbots müssen die gesetzlichen Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten vollständig eingehalten werden."

Die Lenkzeit der vorhandenen Kräfte könne lediglich anders über die Woche verteilt werden, schildert der Chef des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung. Die erforderlichen Ruhezeiten müssten dann entsprechend zu anderen Zeiten genommen werden. Bereits seit Jahren fehlten mehr als 100.000 Fahrer in Deutschland. Die Lockerungen könnten das grundsätzliche Kapazitätsproblem im Straßengüterverkehr daher nicht lösen./ceb/DP/jha