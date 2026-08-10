Vancouver, Kanada - 10. August 2026 / IRW-Press / Coppernico Metals Inc. (TSX: COPR, OTCQB: CPPMF, FWB: 9I3) ("Coppernico" oder das "Unternehmen") berichtet, dass seine peruanische Tochtergesellschaft die Genehmigung für den im November 2025 eingereichten Antrag auf eine halbdetaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung ("EIA-Sd") für eine erweiterte Bohrgenehmigung für sein Projekt Sombrero in Peru erhalten hat. Dies stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Abschluss des erweiterten Bohrgenehmigungsprozesses dar. Das Unternehmen treibt jetzt die restlichen behördlichen Anforderungen, die Genehmigung zur Aufnahme der Bohrtätigkeiten, die vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau ("MINEM") erteilt werden muss, voran, ehe mit den Bohrungen begonnen werden kann.

Zusammenfassung der erweiterten EIA-Sd-Genehmigung:

Erweitert das genehmigte Bohrgebiet von 904 Hektar ("ha") um fast 2.218 ha, sodass sich die genehmigte Gesamtfläche auf rund 3.122 ha (31,22 Quadratkilometer / 12,05 Quadratmeilen) erstreckt.

Steigert die Zahl der genehmigten Bohrplattformen von 38 auf 181.

Steigert die Zahl der genehmigten Bohrlöcher von 49 auf 300.

Unterstützt den Einsatz mehrerer Bohranlagen.

Deckt mehrere Ziele hoher Priorität ab, beginnend mit dem fortgeschrittenen Ziel Fierrazo.

Bietet eine größere Flexibilität bei der Konzeption und Durchführung künftiger Explorationsprogramme.

Schafft Möglichkeiten für zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort und fortlaufende Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Umfeld des Projekts Sombrero.

Für den Bohrbeginn ist noch der Erhalt der Genehmigung zur Aufnahme der Bohrtätigkeiten erforderlich.

Ivan Bebek, Chair und CEO von Coppernico, sagte dazu: "Die Genehmigung unserer erweiterten Umweltgenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für das Projekt Sombrero und spiegelt Jahre an disziplinierten technischen Arbeiten, konstruktiver Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort und gemeinsamem Engagement für eine verantwortungsvolle Erschließung wider. Während unsere erste DIA-Genehmigung zwar eine wichtige Grundlage bildete, so war sie in ihrem Umfang doch eingeschränkt. Diese erweiterte EIA-Sd-Genehmigung deckt unsere fortgeschrittensten und vorrangigsten Explorationsziele ab, darunter Fierrazo.

Durch die Genehmigung haben wir die Flexibilität, wichtige Gebiete einer unserer Meinung nach angesichts steigender Kupfer- und Goldpreise äußerst vielversprechenden Kupfer-Gold-Chance in Distriktgröße in Amerika systematisch zu testen. Ebenso bedeutend ist, dass dieser Meilenstein die von uns aufgebauten Beziehungen zu lokalen Gemeinden verstärkt und das Potenzial für wertvolle Arbeitsplätze, langfristige Investitionen und gemeinsamen wirtschaftlichen Nutzen bildet, wenn wir das Projekt verantwortungsvoll vorantreiben.

Wir möchten unserem Team in Peru, den lokalen Gemeinden, den Stakeholdern und den Behörden für ihr kontinuierliches und aktives Engagement während des ganzen Genehmigungsprozesses danken. Wir freuen uns darauf, die letzten Schritte abzuschließen, die nötig sind, um in den kommenden Monaten mit den Bohrungen zu beginnen und Sombreros außergewöhnliches Entdeckungspotenzial zum Vorteil aller Stakeholder freizusetzen."

Abbildung 1: Karte mit den ursprünglichen 904 Hektar großen und den erweiterten 3.122 Hektar großen Bohrgenehmigungsgebieten und wichtigen Explorationszielen auf dem Projekt Sombrero sowie umgebenden Mineralclaims anderer Unternehmen

Erweiterte EIA-Sd-Genehmigung

Die erteilte EIA-Sd-Genehmigung ist ein Umweltinstrument der Kategorie II, das für ein umfangreicheres Explorationsprogramm angelegt ist und auf die erste Genehmigung des Unternehmens der Kategorie I DIA (Declaración de Impacto Ambiental oder Umweltverträglichkeitserklärung)[i] folgt. Dadurch wird Coppernicos genehmigtes Bohrgebiet von rund 904 ha auf rund 3.122 ha mehr als verdreifacht und das genehmigte Programm von 38 Bohrplattformen und 49 Bohrlöchern auf 181 Plattformen und 300 Bohrlöcher erweitert.

Das erweiterte genehmigte Gebiet erstreckt sich primär nördlich und westlich der ursprünglichen Genehmigungsgrenze und umfasst einen wesentlich größeren Anteil des Zielgebiets Ccascabamba. Vor allem umfasst es Fierrazo, das vorrangige Ziel des Unternehmens für die nächste Bohrphase, sowie weitere aussichtsreiche Gebiete auf Corrales, Chumpi und Escondida in Ccascabamba. Das erweiterte Gebiet umfasst auch Huachana im Süden von Nioc sowie Tipicancha.

Die Genehmigung der Kategorie II erlaubt ein umfangreicheres und flexibleres Explorationsprogramm auf mehreren Zielgebieten sowie auch den Einsatz von zusätzlichen Bohranlagen. Außerdem kann Coppernico dadurch die Bohrstandorte und die Bohrreihenfolge anpassen, sobald neue geologische Informationen vorliegen. Die genehmigte Kapazität ermöglicht mehr Flexibilität bei einem umfangreicheren, mehrphasigen Bohrprogramm, das für 2026 und 2027 geplant ist, wobei Umfang und Bohrreihenfolge in Abhängigkeit von den Ergebnissen und den verfügbaren finanziellen Mitteln noch genauer festgelegt werden müssen.

Fierrazo: vorrangiges Bohrziel

Fierrazo soll das erste Ziel sein, das während Coppernicos nächster Bohrphase getestet werden soll. Fierrazo liegt im nordöstlichen Teil des Zielgebiets Ccascabamba und ist ein fortgeschrittenes Kupfer-Gold-Skarn-Ziel, das durch historische Bohrungen, Oberflächenmineralisierung und überzeugende geologische und geophysikalische Hinweise untermauert wird.

Die historischen Bohrungen, die von Aceros Arequipa durchgeführt wurden, ergaben breite Abschnitte mit Kupfer-Gold-Mineralisierung, wobei zu den Höhepunkten zählten: 116 Meter ("m") mit 0,42 % Kupfer ("Cu") und 0,24 Gramm pro Tonne ("g/t") Gold ("Au"), 90,4 m mit 0,48 % Cu und 0,05 g/t Au sowie 51 m mit 0,43 % Cu und 0,16 g/t Au (siehe Pressemitteilung vom 13. Juni 2019, herausgegeben vom Vorbetreiber Auryn Resources, jetzt Fury Gold Mines).

Historische Bohrungen zeigten bedeutende Kupfermineralisierung, während es geologische und geophysikalische Hinweise darauf gibt, dass das mineralisierte System in mehrere Richtungen hin offen ist. Die vom Unternehmen geplanten Bohrungen auf Fierrazo sollen die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung erweitern, die Kontinuität der Mineralisierung prüfen und das weiterreichende Potenzial des Systems bewerten.

Abbildung 2: Historische Bohrungen, Oberflächenbeprobung und vorgeschlagene Bohrstandorte auf dem Ziel Fierrazo.

Nächste Schritte

Die EIA-Sd-Genehmigung ist einer der letzten Schritte, die nötig sind, um mit dem erweiterten Bohrprogramm zu beginnen. Zur Vorbereitung der Bohrarbeiten führt das Unternehmen derzeit folgende Maßnahmen durch:

Logistische und Standortvorbereitungen vorantreiben, die für die Mobilisierung erforderlich sind, einschließlich des Abschlusses der Vereinbarungen mit einem Bohrunternehmen.

Abschluss der übrigen regulatorischen Anforderungen, darunter die Einholung der Genehmigung zur Aufnahme der Bohrtätigkeiten.

Fortführung seines Engagements mit lokalen Gemeinden und Stakeholdern als Vorbereitung auf die nächste Explorationsphase.

Coppernico geht davon aus, dass mit der Mobilisierung kurz nach Erhalt der noch ausstehenden Genehmigung begonnen werden kann. Weitere Einzelheiten zum Umfang des ersten Programms, zu den Bohrlochstandorten, der Zielreihenfolge und dem geschätzten zeitlichen Ablauf folgen, sobald die Vorbereitungen voranschreiten und der Finanzierungsbedarf feststeht.

Technische Offenlegung und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Tim Kingsley, M.Sc., CPG, Vice President of Exploration von Coppernico, einer "qualifizierten Person" (gemäß NI 43-101), geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ivan Bebek

Chair & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Coppernico Metals Inc.

Telefon: +1 778 729 0600

E-Mail: info@coppernicometals.com

Website: www.coppernicometals.com

Twitter: @CoppernicoMetal

LinkedIn: www.linkedin.com/company/coppernico-metals/

Über Coppernico

Coppernico ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Wertschöpfung für Aktionäre und Stakeholder durch sorgfältige Projektbewertung und Exploration konzentriert, mit dem Ziel, großflächige, hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätten auf dem amerikanischen Kontinent zu entdecken. Das Management und die technischen Teams des Unternehmens können auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Kapitalbeschaffung, der Entdeckung und der Monetarisierung von Explorationserfolgen zurückblicken. Coppernico verfolgt das Ziel, sich als führendes Explorationsunternehmen für Kupfer und Gold zu etablieren. Über seine hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft Sombrero Minerales S.A.C. konzentriert sich das Unternehmen derzeit auf die Zielgebiete Ccascabamba (zuvor als Sombrero Main bezeichnet) und Nioc innerhalb des Projekts Sombrero in Peru, seinem Vorzeigeprojekt. Gleichzeitig prüft es regelmäßig weitere erstklassige Projekte, die das Unternehmen eventuell erwerben könnte.

Das Projekt Sombrero ist ein Konzessionsblock von ungefähr 57.000 Hektar (570 Quadratkilometer), der sich am nordwestlichen Rand des weltbekannten Andahuaylas-Yauri-Trends in Peru befindet. Es besteht aus einer Reihe von vielversprechenden Explorationszielen, die durch Kupfer-Gold-Skarn- und Porphyr-Systeme sowie epithermale Edelmetall-Systeme gekennzeichnet sind. Der technische Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 mit Stichtag 17. April 2024, der am 23. Mai 2024 bei SEDAR+ eingereicht wurde, konzentriert sich auf die Zielgebiete Ccascabamba und Nioc des Projekts Sombrero. Das Ziel Tipicancha wurde nach dem Datum dieses Berichts festgelegt.

Die Stammaktien von Coppernico Metals Inc. sind an der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "COPR" notiert, werden am OTCQB Venture Market unter dem Symbol "CPPMF" gehandelt und wird von bestimmten Händlern im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "9I3" quotiert. Weitere Informationen über Coppernico finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Warnhinweis

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "könnte", "sollte", "voraussichtlich", "erwarten", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet und umfassen unter anderem Aussagen in Bezug auf: den Erhalt der verbleibenden Genehmigung; den Zeitplan und die Durchführung des erweiterten Bohrprogramms sowie die Fähigkeit des Unternehmens, das Programm zu finanzieren, einschließlich der Bohrungen bei Fierrazo und anderen vorrangigen Zielen; die Interpretation der Explorationsdaten; das potenzielle Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung; sowie die Fähigkeit künftiger Bohrungen, die bekannte Mineralisierung zu erweitern oder zu neuen Entdeckungen zu führen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und man sollte sich nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular 2025 des Unternehmens und anderen kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden erläutert werden, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Diese Faktoren sind nicht erschöpfend und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Alle zukunftsgerichteten Informationen und die diesbezüglichen Annahmen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen nach dem Datum dieser Pressemitteilung öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um diese Informationen an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen der Erwartungen des Unternehmens anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

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#_ednref1 Ministry of the Environment of Peru: https://www.minam.gob.pe/seia/mineria/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85424Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85424&tr=1



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