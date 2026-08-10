Codenamen sollen dabei helfen, die Aktivitäten von Hackergruppen besser verfolgen und entsprechend reagieren zu können. Trotzdem fällt es selbst Expert:innen manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Von Anonymous über Sandworm bis hin zu Fancy Bear: Seit Jahren vergibt die Cybersicherheitsbranche Namen an Hackergruppen. Trotzdem kann es manchmal schwerfallen, bestimmte Akteur:innen klar zuzuordnen. Der Grund: Nicht alle Unternehmen benennen die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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