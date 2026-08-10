Munsbach (www.fondscheck.de) - Das Anleihenportfolio war im Juli hauptverantwortlich für die Verluste, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-AKTIV (ISIN LU0136412XXX/ WKN 764930).Neben leichten Spread-Ausweitungen habe der relativ starke Zinsanstieg entlang der gesamten Zinskurve für einen negativen Performancebeitrag von 1,43% gesorgt. Da die Experten von ETHENEA weiterhin von tieferen EUR-Zinsen ausgehen würden, würden sie an der hohen Duration von 9,9 festhalten. Die Verlängerung der Duration über das Overlay habe man jedoch vorerst glattgestellt. Die Anzahl der investierten Titel habe sich um zwei auf 60 erhöht, ohne das Durchschnittsrating von A bis A+ zu verändern. Die 13,2% Staatsanleihen im Portfolio stammten ausschließlich von europäischen Emittenten. Der USD-Anteil im Anleihenportfolio sei von 3,1% auf 2,5% gefallen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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