Düsseldorf (ots) -Die Deutschen planen ihren Urlaub bis ins Detail: Sie drucken Reisedokumente aus, sammeln sie in einer Klarsichtfolie und kontrollieren vor der Abfahrt mehrfach Fenster und Herd. Ausgerechnet beim Handy lassen viele jedoch eine wichtige Vorbereitung aus - mit teuren Folgen: Fast jeder Fünfte (19 Prozent) ist außerhalb der EU schon einmal in eine Roamingfalle getappt und wurde von einer unerwartet hohen Rechnung überrascht. Unter den 18- bis 24-Jährigen trifft es sogar mehr als jeden Zweiten (54 Prozent).Die aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von Airalo (https://www.airalo.com/de), der weltweit größten eSIM-Plattform, macht den Kontrast deutlich: Während die Deutschen ihren Koffer meist systematisch vorbereiten, bleibt die digitale Reiseplanung häufig auf der Strecke. 80 Prozent packen nach fester Routine oder mit Checkliste. 46 Prozent denken an Snacks für unterwegs, 38 Prozent an Klarsichtfolien zum Schutz wichtiger Dokumente. Für die Datenverbindung am Urlaubsort trifft das dagegen kaum zu: Nur 9 Prozent installieren vor der Abreise eine eSIM auf ihrem Smartphone.An alles gedacht - nur nicht an die DatenversorgungDamit denken doppelt so viele Menschen daran, Filme oder Serien für den Flug herunterzuladen (18 Prozent), wie an mobiles Internet am Urlaubsort. Dabei ist das Thema vielen zumindest grundsätzlich bekannt: 58 Prozent der Befragten wissen, was eine eSIM ist. Ein entsprechendes Datenpaket gebucht hat bislang jedoch nur etwa jeder Sechste (17 Prozent). Bemerkenswert: Diejenigen, die eSIMs bereits für sich entdeckt haben, sind nicht unbedingt die besonders strukturierten Kofferpacker. Sie packen häufiger spontan und ohne festes System (22 Prozent) oder überlassen das Packen gleich anderen (25 Prozent).Schlechtes Internet sorgt für Stress im UrlaubRoamingkosten können nicht nur auf Fernreisen entstehen. Auch bei Städtereisen nach Großbritannien, einem Ausflug in die Schweiz oder einem Wanderurlaub in Nordmazedonien greifen die EU-Roamingregeln nicht automatisch. Wer dort ohne passenden Tarif surft, navigiert oder Fotos verschickt, kann schnell mehr zahlen als erwartet.Fehlendes oder schlechtes Internet sorgt zudem nicht nur für unerwartete Kosten, sondern kann auch die Urlaubsstimmung belasten: 21 Prozent der Befragten geben an, dass es deswegen auf Reisen bereits Stress oder Streit mit ihrer Begleitung gab. Auf der Suche nach einer Internetverbindung haben 12 Prozent schon einmal ein Café oder Restaurant betreten, ohne etwas zu bestellen. 11 Prozent nutzten die Lobby eines Hotels, obwohl sie dort kein Zimmer gebucht hatten. Und 9 Prozent loggten sich in fremde WLAN-Netzwerke ein, ohne zu wissen, wem sie gehören.Mit eSIM entspannt ankommen"Die Deutschen planen ihre Reisen mit bewundernswerter Sorgfalt - die eSIM hat es nur noch nicht auf die klassische Packliste geschafft", sagt Matteo Papa, Growth Director (Europe & CIS) bei Airalo. "Dabei ist sie heute so selbstverständlich wie das Ladekabel: in wenigen Schritten gebucht, und man kommt entspannt am Ziel an, ohne sich über Empfang oder mögliche Kosten Gedanken machen zu müssen."Mit einer eSIM von Airalo können Reisende bereits vor dem Urlaubsantritt ein passendes Datenpaket für ihr Ziel buchen - ohne Anbieterwechsel und ohne physische SIM-Karte. So steht mobiles Internet vom ersten Moment der Reise an zu einem planbaren Preis zur Verfügung.Damit die eSIM auf der Reise-Checkliste künftig nicht mehr übersehen wird, hat Airalo diesen Sommer am Berliner Ku'damm eine überdimensionale Urlaubscheckliste installiert. Zwischen Reiseführer, Nackenkissen und Wäschebeutel findet sich dort auch die eSIM - als sichtbare Erinnerung daran, mobiles Internet rechtzeitig vor der Abreise einzuplanen. Bildmaterial von der Aktion finden Sie hier (https://cloud.achtung.de/s/XfRtM2eCbDdCGsN).Zur UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.109 Personen zwischen dem 24.7. und 27.7. teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Pressekontakt:Achtung! Mary GmbHMiriam PrattBusiness DirectorStraßenbahnring 320251 Hamburgairalo_presse@achtung.deOriginal-Content von: Airalo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183148/6330488