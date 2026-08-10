Die Siemens Energy-Aktie hat sich ausgehend vom jüngsten Verlaufstief bereits um rund +20% erholt und startet auch am Montag mit deutlichem Kaufinteresse in die neue Handelswoche. Mit aktuell 158,22 € gelingt dabei der Sprung über die zuletzt dominierenden Abwärtstrendlinien. Fundamentalen Rückenwind liefern zudem die jüngsten Rekordzahlen, sodass sich nun die Frage stellt, ob aus dem starken Konter eine größere Aufwärtsbewegung entstehen kann. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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