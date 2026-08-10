Bei Airbnb gab es am Freitag eine heftige Reaktion auf die neuen Quartalszahlen. Die Aktie legte im Handelsverlauf zeitweise mehr als +17% zu und erreichte damit ein neues 52-Wochen-Hoch. Der Grund dafür waren nicht nur besser als erwartete Zahlen. Airbnb hob auch den Ausblick an und zeigt erste Erfolge beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Airbnb übertrifft die Erwartungen Im zweiten Quartal erzielte Airbnb einen Umsatz von 3,61 Milliarden US$. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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