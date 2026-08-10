Der Bitcoin-Kurs kann sich nach den turbulenten vergangenen Wochen weiter stabilisieren und hält sich derzeit im Bereich um 65.000 US$. Rückenwind kam zuletzt von den überraschend schwachen US-Arbeitsmarktdaten. In dieser Woche wartet mit den neuen Inflationsdaten allerdings bereits der nächste wichtige Termin. Schwacher Arbeitsmarkt hilft Bitcoin Der US-Arbeitsmarkt hat im Juli deutlich schwächer abgeschnitten als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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