Magdeburg/Leipzig (ots) -Am Mittwoch (12. August) rückt der MDR vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die Meinungen und Fragen der Bürgerinnen und Bürger in den Fokus. Was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlichen Biografien und oft völlig gegensätzlichen Ansichten aufeinandertreffen und anhand von Thesen Position beziehen? Das beobachtet die "exactly"-Reportage "6 Stimmen, 1 Land". Zudem stellen sich in der "Fakt ist! Wahlarena" Sachsen-Anhalts Spitzenkandidatinnen und -kandidaten einem Bürgercheck."exactly"-Reportage: "6 Stimmen, 1 Land: Das Experiment zur Wahl in Sachsen-Anhalt"ab 10. August (18 Uhr) in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr) und auf YouTube @MDRInvestigativ (https://www.youtube.com/channel/UCZOM0CqaJ5njZB_O-RyQSsw) sowie am 12. August, 20.15 Uhr, im MDR-FernsehenDie politische Stimmung vor der Landtagswahl, nach der die AfD zum ersten Mal in einem Bundesland den Ministerpräsidenten stellen könnte, ist aufgeheizt. Debatten werden härter, Gräben tiefer. Viele reden übereinander - selten miteinander. Für die MDR-Reihe "exactly" wagt die Reportage "6 Stimmen, 1 Land" ein Experiment: Sechs Menschen aus Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Biografien und oft völlig gegensätzlichen Ansichten treffen aufeinander. Die Reportage von Janett Eger und Daniel Tautz taucht ein in die Lebenswelten dieser Menschen. Es geht auf den Bauernhof, in die Schule, auf das Fußballfeld.Silvio aus der Börde fährt ehrenamtlich Menschen mit Einschränkungen zum Arzt und zum Einkaufen. Seine klare Haltung: "Wenn die AfD nicht die nächste Regierung stellt, wäre ich sehr enttäuscht." Anne aus Magdeburg liest im Hort jede Woche Geschichten vor. Viele Kinder dort stammen aus internationalen Familien. Gleichzeitig findet sie: Deutschland ist bei der Migration an seine Grenzen gekommen. Aras aus Burg ist 2015 mit seiner Familie aus Syrien geflohen, seine Töchter gehen hier zur Schule. Er sorgt sich um die Stimmung im Land. "Ist das die Schuld der Ausländer, dass die Bahn nicht pünktlich fährt, dass die Infrastruktur so schwach ist, dass die Schulen marode sind?" Julian aus Köthen organisiert den Christopher Street Day in seiner Stadt. "Neulich hat ein Mann im Café zu mir gesagt: Euch müsste man alle ins KZ stecken." Landwirtin Steffi beschäftigt vor allem die wirtschaftliche Entwicklung: "Die Preisentwicklung - das kann so nicht weitergehen." Schulleiterin Katrin aus Aschersleben sorgt sich um die Zukunft der Demokratie.Was verbindet diese Menschen? Anhand von Thesen beziehen sie Position. Sie stimmen zu oder lehnen ab, diskutieren, widersprechen sich - und hören einander zu. "6 Stimmen, 1 Land" beobachtet, was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen einander begegnen. Bleiben sie bei ihren Standpunkten? Sind sie bereit, die Sicht des anderen nachzuvollziehen? Und: Kann eine Begegnung die eigene Haltung verändern?"Fakt ist! Wahlarena": Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten im Bürgercheck12. August, 21.00 bis 22.30 Uhr, im Livestream auf mdr.de, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/mdr) und im MDR-FernsehenWas bewegt die Menschen in Sachsen-Anhalt? Welche Fragen haben sie an die Politikerinnen und Politiker im Land? Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten von CDU, AfD, Die Linke, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und BSW treffen in der "Fakt ist! Wahlarena" auf Bürgerinnen und Bürger.Diskutanten aus der zuvor ausgestrahlten MDR-Reportage "6 Stimmen, 1 Land"stellen ihre Fragen an Sachsen-Anhalts Spitzenkandidaten. Mehr als 50 weitere Menschen aus Sachsen-Anhalt haben ebenfalls die Gelegenheit, die Politikerinnen und Politiker mit ihren Problemen zu konfrontieren. Welche Forderungen haben sie an die Politik? Wie soll es weitergehen nach der Landtagswahl?Dem Bürgercheck stellen sich in der von Susann Reichenbach und Stefan Bernschein moderierten "Fakt ist! Wahlarena":- Sven Schulze (CDU),- Ulrich Siegmund (AfD),- Eva von Angern (Die Linke),- Armin Willingmann (SPD),- Susan Sziborra-Seidlitz (Bündnis 90/Die Grünen),- Lydia Hüskens (FDP) sowie- Claudia Wittig (BSW).Die Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten werden während der Sendung von MDR-Politikredakteurinnen und -redakteuren sowie Expertinnen und Experten analysiert und die Faktenbasis geprüft. Abgebildet wird das in einem Live-Ticker auf mdr.de, der auch im Anschluss noch verfügbar ist.Der MDR-Newsletter zur Landtagswahl Sachsen-AnhaltWie wird das Leben wieder bezahlbarer? Ist das Bildungssystem noch zu retten? Oder: Wie finden Politiker und Bürger wieder mehr zusammen? Im Newsletter "Sachsen-Anhalt: Die Entscheidung" schaut MDR aktuell auf die wichtigsten Themen zur Landtagswahl und vergleicht die Vorhaben der Parteien - geschrieben und präsentiert von MDR aktuell-Moderator Jens Hänisch. Der Newsletter mit Fakten und Analysen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt kann hier (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/landtagswahl/die-entscheidung-newsletter-100.html) abonniert werden.MDR-Konzept zur WahlberichterstattungZur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September 2026 berichtet der MDR im Vorfeld, am Wahltag und nach der Wahl umfassend - sowohl landespolitisch als auch mit bundespolitischen Bezügen. Eine Übersicht zu den vielfältigen Programmangeboten sowie den redaktionellen Leitlinien und rechtlichen Grundlagen kann im MDR-Konzept zur Wahlberichterstattung (https://www.mdr.de/presse/konzept-landtagswahl-sachsen-anhalt-100.pdf) nachgelesen werden.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6330505