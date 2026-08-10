© Foto: Ren Junchuan/Xinhua via ZUMA Wire/dpaDie Aktie von Sunrise Energy Metals hat nach dem US-Deal 16 Prozent zugelegt. Washington will mit dem Scandium-Projekt Chinas Dominanz bei kritischen Rohstoffen brechen.Sunrise Energy Metals ist nach einem Milliardenprojekt mit den USA um bis zu 29 Prozent nach oben geschossen. Der australische Scandium-Entwickler hat vom US-Kriegsministerium eine bedingte langfristige Kreditzusage über bis zu 400 Millionen US-Dollar erhalten. Finanziert werden sollen die geplante Scandium-Mine und Raffinerie im australischen Syerston sowie zusätzliche Verarbeitungskapazitäten in den USA. Nach dem Kurssprung gab die Aktie einen Teil der Gewinne wieder ab und schloss den Handel schließlich rund 16 Prozent im …
Enthaltene Werte: AU0000143729Den vollständigen Artikel lesen
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