XRP Prognose unter Druck nach Einbruch der ETF-Zuflüsse

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Die XRP Prognose steht vor einem Problem, das keine Chartlinie löst. Die wöchentlichen Zuflüsse in die amerikanischen XRP-ETFs sind um rund 93 Prozent auf 1,01 Millionen Dollar eingebrochen, nach 14,86 Millionen Dollar in der Woche zuvor. Der Kurs notiert bei etwa 1,03 Dollar und damit deutlich unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Institutionelles Interesse ist vorhanden, doch es reicht in dieser Größenordnung nicht mehr aus, um den Kurs zu bewegen. Offen bleibt, wie viel Rendite ein Einstieg auf diesem Niveau überhaupt noch tragen kann.

XRP Prognose nach dem Einbruch der ETF-Zuflüsse

Der Rückgang war schnell und deutlich. Die Nettovermögen der Produkte fielen laut Coinpedia von 988,78 Millionen Dollar auf 964,21 Millionen Dollar, während die Wochenzuflüsse auf 1,01 Millionen Dollar zusammenschrumpften. Am 5. August stand ein Abfluss von 3,58 Millionen Dollar in den Büchern, einen Tag später kehrte sich das Bild mit 3,45 Millionen Dollar wieder um. Grayscales XRP Trust wies im ersten Halbjahr 2026 Nettoabflüsse von 103,41 Millionen Token im Wert von rund 180,78 Millionen Dollar aus. Dazu kamen Liquidationen über 9,48 Millionen Dollar, von denen fast 98 Prozent auf Long-Positionen entfielen.

Auf der Gegenseite kauften große Adressen genau in diese Schwäche hinein. Wallets mit 100 Millionen bis einer Milliarde Token hoben ihren Anteil am Umlauf von 10,66 auf 11,99 Prozent an, und kleinere Adressen stiegen am 6. August wieder ein. Laut CoinDCX liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,1165 Dollar, womit die Zone zwischen 1,11 und 1,12 Dollar den ersten echten Widerstand bildet. Der 100-Tage-Wert bei 1,1972 Dollar deckelt jede weitere Erholung, und der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 1,37 Dollar liegt in weiter Ferne.

Im gesamten Juli sammelten die XRP-Fonds nur 27,29 Millionen Dollar ein, verglichen mit 666 Millionen Dollar im ersten Handelsmonat November 2025. Ohne diese Nachfrage trägt allein die Charttechnik den Kurs, und dort bleibt 1,04 Dollar die entscheidende Haltelinie für den restlichen August.

Die XRP Prognose bewegt sich damit in einem sehr engen Korridor. Ein Anstieg von 1,03 auf 1,22 Dollar bringt etwa 18 Prozent, und das sind Renditen etablierter Werte. Wer 2017 dabei war, als der Kurs von Bruchteilen eines Cents über 3 Dollar sprang, erkennt den Unterschied sofort. Die Auslöser, die diesen Sprung ermöglichten, sind bei XRP längst eingepreist, und der Kurs liegt heute rund 43 Prozent unter seinem Januarhoch. Kapital, das solche Ausschläge sucht, wandert deshalb in Strukturen, deren Auslöser noch bevorstehen.

Warum die XRP Prognose den Blick auf Pepeto lenkt

Die Debatte um die XRP Prognose dreht sich darum, ob 1,22 Dollar fällt oder 1,01 Dollar hält. Pepeto arbeitet in einer völlig anderen Struktur, in der die eigentliche Preisfindung noch gar nicht begonnen hat. Während sich der Kurs zwischen zwei gleitenden Durchschnitten reibt, entsteht die eigentliche Bewegung dort, wo noch kein Börsenkurs existiert.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet jeden Trade vom Einstieg bis zum Ausstieg, und dieser bewertete Trade wird anschließend über eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine ausgeführt. Die Rendite bleibt dadurch beim Händler, statt bei jeder einzelnen Transaktion in Börsengebühren zu versickern. Schutz geht in Ausführung über, die Ausführung hält den Gewinn zusammen, und wer früh einsteigt, profitiert von beiden Ebenen gleichzeitig.

Eine fixierte Gesamtmenge von 420 Billionen Token trifft auf eine erwartete Binance-Notierung, und genau dieser Druck ist die Grundlage jeder Vorverkaufsrechnung. Bevor der erste Dollar in den Vorverkauf floss, hat SolidProof den gesamten Programmcode untersucht und freigegeben, und diese Art von Verifizierung verlangt ernsthaftes Kapital vor jedem Einstieg. Der Kopf hinter dem originalen Pepe-Coin gehört zum Entwicklerteam.

Im Vorverkauf liegen bereits mehr als 10 Millionen Dollar, der Einstieg steht bei 0,0000001887, und das Tempo, mit dem sich die Wallets füllen, deutet darauf hin, dass dieser Preis nicht bleiben dürfte. Das am schnellsten wachsende Vorverkaufsprojekt im Meme-Bereich wandelt frühe Einzahlungen in Positionen um, die es nach einer Börsennotierung so nicht mehr gibt. Wer die Rechnung nachvollziehen will, vergleicht schlicht die Distanz zwischen einem Vorverkaufspreis und einem ersten Börsenkurs mit den 18 Prozent zwischen 1,03 und 1,22 Dollar. Alle weiteren Angaben stehen auf pepetocoin.com.

Fazit

Die XRP Prognose beschreibt, was ein Markt leisten kann, der seine besten Auslöser bereits verarbeitet hat. Ein Depot, das den Sprung von 2017 sucht, findet ihn bei 1,03 Dollar nicht mehr. Pepeto steht am entgegengesetzten Ende dieser Kurve, mit einem geprüften Vertrag, wachsender Aufmerksamkeit und einer Notierung, die noch aussteht. Käufer sichern sich jetzt den Abstand zum ersten Börsenkurs, bevor sich dieses Fenster endgültig schließt. Die Wallets, die jetzt einsteigen, könnten den Verlauf des ersten Handelstages bestimmen. Danach entscheidet allein der Börsenkurs, und der Vorverkaufspreis existiert dann nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Die XRP Prognose sieht XRP zwischen 1,04 und 1,12 Dollar. Der 100-Tage-Durchschnitt bei 1,1972 Dollar deckelt jede weitere Erholung nach oben.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein Vorverkaufsprojekt mit mehr als 10 Millionen Dollar an Einzahlungen und einem von SolidProof geprüften Vertrag. Details stehen auf pepetocoin.com.