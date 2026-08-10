München (ots) -Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Kreis Karlsruhe (Baden-Württemberg) hat bei der Sieger-Chance, der Zusatzlotterie der GlücksSpirale, einen Gewinn in Gewinnklasse 2 erzielt. Damit erhält er für die kommenden zehn Jahre monatlich 5.000 Euro auf sein Konto - das entspricht einem Gesamtwert von 600.000 Euro.Der Spielauftrag wurde in einer LOTTO-Annahmestelle im Kreis Karlsruhe für die Lotterien LOTTO 6aus49, GlücksSpirale und der Zusatzlotterie Sieger-Chance abgegeben.Bei der Ziehung am 8. August stimmten die sechs Endziffern der Losnummer seines Spielauftrags mit der gezogenen sechsstelligen Gewinnzahl 710937 überein.Statt der monatlichen Zahlungen kann sich der Gewinner auch für eine Sofortauszahlung in Höhe des Gesamtwerts von 600.000 Euro entscheiden.Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Thüringen.Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn aus 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang - im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro sowie die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es 2 Chancen auf 10.000 Euro.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6330567