Argus Research vergibt Kaufempfehlung für SpaceX und sieht deutliches Kurspotenzial. Die hohen KI-Ausgaben könnten sich schneller auszahlen als vom Markt erwartet. Die SpaceX-Aktie setzt ihre Erholung fort. Nachdem die Papiere zuletzt um 15,83 Prozent auf 133,11 US-Dollar gestiegen waren, zeichnet sich auch vor dem nächsten Handelsstart weiteres Kaufinteresse ab. Im vorbörslichen Handel notiert die Aktie 2,7 Prozent höher bei 136,70 US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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