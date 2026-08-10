Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 10.08.26 | Überblick für KW 33

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 52.811 Punkten. Der Index notierte damit 430 Punkte über dem Niveau der Vorwoche sowie 416 Punkte über dem Wochenschlusskurs der Vorwoche. Am Montag formatierte der Dow Jones direkt das Wochentief. Im weiteren Handelsverlauf ging es kontinuierlich aufwärts, sodass zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Wesentliche Rücksetzer stellten sich bis dahin nicht ein.

Das Rekordhoch wurde nachfolgend abverkauft. Erst im Rahmen des Frühhandels am Freitag konnte sich der Index stabilisieren und eine moderate Erholung abbilden. Der Dow Jones ging schließlich bei 54.054 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Wochenbeginn behauptete der Index dieses Niveau.

- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661XXX - Ticker: Dow Jones

? Key Takeaways

Rekordhoch - Marke von 54.000 Punkten erreicht: Der Dow Jones knackte in KW 32/2026 ein neues Allzeithoch und schloss erstmals in der Geschichte oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 54.000 Punkten (54.054 Punkte).

Der Dow Jones knackte in KW 32/2026 ein neues Allzeithoch und schloss erstmals in der Geschichte oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 54.000 Punkten (54.054 Punkte). Bullisches Tageschart vs. Neutraler 4h-Chart: Übergeordnet bleibt der Trend auf Tagesbasis bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (54.212 Punkte) notiert. Kurzfristig verlangsamt sich die Dynamik im 4h-Chart unter der SMA20.

Übergeordnet bleibt der Trend auf Tagesbasis bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (54.212 Punkte) notiert. Kurzfristig verlangsamt sich die Dynamik im 4h-Chart unter der SMA20. Tendenz für KW 33/2026 leicht bärisch/seitwärts: Gemäß Trend-Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 55 - Erwartet wird eine seitwärts/abwärts gerichtete Handelsspanne zwischen 53.393 (Tief) und 54.821 Punkten (Hoch).

Performance-Übersicht 2026 (KW 22 - KW 32)

KW - Jahr Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange 22/2026 51.186 50.373 51.071 +457 813 23/2026 51.802 50.769 50.923 -148 1.033 24/2026 51.481 49.982 51.271 +348 1.499 25/2026 52.410 51.484 51.569 +289 926 26/2026 52.815 51.398 51.866 +595 1.417 27/2026 53.094 52.035 52.906 +1.040 1.059 28/2026 53.134 52.105 52.739 -167 1.026 29/2026 52.914 51.993 52.191 -548 921 30/2026 52.560 51.577 51.936 -255 983 31/2026 52.966 51.569 52.395 +459 1.397 32/2026 54.796 52.746 54.054 +1.659 2.050

Durchschnittliche Range 2026: 1.380 Punkte

Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 16 - 16 * Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.

Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert, ebenso lag das Wochentief über dem Niveau der Woche zuvor. Der Index beendete die Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte oberhalb der Marke von 54.000 Punkten. Bei einem erneut positiven Wochenergebnis lag die Handelsspanne deutlich über der Vorwoche sowie über dem Jahresschnitt.

Rückblick - Auswertung des Setups (KW 32/2026)

Datum Ist Hoch Ist Tief Tagesrange Tagesschluss 04.08.2026 53.276 52.746 530 53.275 05.08.2026 54.325 53.216 1.109 54.162 06.08.2026 54.796 54.270 526 54.399 07.08.2026 54.597 53.885 712 53.939 08.08.2026 54.123 53.832 291 54.054 Durchschnitt - - 634 -

Setup-Abgleich: Mit dem Überschreiten der Marke von 53.687/89 Punkten lag das maximale Anlaufziel auf der Oberseite bei 53.717/19 Punkten. Diese Bewegung trat ein, jedoch wurde das Ziel deutlich überschritten, womit das Fehlsignal-Setup nicht griff. Auf der Unterseite verliefen die Rücksetzer mit dem Unterschreiten von 52.769/67 Punkten exakt minimal unter das Anlaufziel von 52.749/47 Punkten - hier hat das Setup exakt gegriffen....

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