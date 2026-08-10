Die aktuelle DOW JONES-Analyse am 10.08.26 | Überblick für KW 33

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 52.811 Punkten. Der Index notierte damit 430 Punkte über dem Niveau der Vorwoche sowie 416 Punkte über dem Wochenschlusskurs der Vorwoche. Am Montag formatierte der Dow Jones direkt das Wochentief. Im weiteren Handelsverlauf ging es kontinuierlich aufwärts, sodass zur Wochenmitte ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Wesentliche Rücksetzer stellten sich bis dahin nicht ein.
Das Rekordhoch wurde nachfolgend abverkauft. Erst im Rahmen des Frühhandels am Freitag konnte sich der Index stabilisieren und eine moderate Erholung abbilden. Der Dow Jones ging schließlich bei 54.054 Punkten aus dem Wochenhandel. Zum Wochenbeginn behauptete der Index dieses Niveau.
- Dow Jones WKN: 969420 - ISIN: US2605661XXX - Ticker: Dow Jones
? Key Takeaways
- Rekordhoch - Marke von 54.000 Punkten erreicht: Der Dow Jones knackte in KW 32/2026 ein neues Allzeithoch und schloss erstmals in der Geschichte oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 54.000 Punkten (54.054 Punkte).
- Bullisches Tageschart vs. Neutraler 4h-Chart: Übergeordnet bleibt der Trend auf Tagesbasis bullisch, solange der Index per Tagesschluss über der SMA20 (54.212 Punkte) notiert. Kurzfristig verlangsamt sich die Dynamik im 4h-Chart unter der SMA20.
- Tendenz für KW 33/2026 leicht bärisch/seitwärts: Gemäß Trend-Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario bei 55 - Erwartet wird eine seitwärts/abwärts gerichtete Handelsspanne zwischen 53.393 (Tief) und 54.821 Punkten (Hoch).
Performance-Übersicht 2026 (KW 22 - KW 32)
|KW - Jahr
|Wochenhoch
|Wochentief
|Wochenschluss
|Wochenergebnis
|Wochenrange
|22/2026
|51.186
|50.373
|51.071
|+457
|813
|23/2026
|51.802
|50.769
|50.923
|-148
|1.033
|24/2026
|51.481
|49.982
|51.271
|+348
|1.499
|25/2026
|52.410
|51.484
|51.569
|+289
|926
|26/2026
|52.815
|51.398
|51.866
|+595
|1.417
|27/2026
|53.094
|52.035
|52.906
|+1.040
|1.059
|28/2026
|53.134
|52.105
|52.739
|-167
|1.026
|29/2026
|52.914
|51.993
|52.191
|-548
|921
|30/2026
|52.560
|51.577
|51.936
|-255
|983
|31/2026
|52.966
|51.569
|52.395
|+459
|1.397
|32/2026
|54.796
|52.746
|54.054
|+1.659
|2.050
-
Durchschnittliche Range 2026: 1.380 Punkte
-
Gewinn- zu Verlustwochen 2026: 16 - 16
* Marken gelten für die Handelszeiten von 08:00 bis 22:00 Uhr.
Das Wochenhoch wurde über der Marke der Vorwoche formatiert, ebenso lag das Wochentief über dem Niveau der Woche zuvor. Der Index beendete die Woche zum ersten Mal in seiner Geschichte oberhalb der Marke von 54.000 Punkten. Bei einem erneut positiven Wochenergebnis lag die Handelsspanne deutlich über der Vorwoche sowie über dem Jahresschnitt.
Rückblick - Auswertung des Setups (KW 32/2026)
|Datum
|Ist Hoch
|Ist Tief
|Tagesrange
|Tagesschluss
|04.08.2026
|53.276
|52.746
|530
|53.275
|05.08.2026
|54.325
|53.216
|1.109
|54.162
|06.08.2026
|54.796
|54.270
|526
|54.399
|07.08.2026
|54.597
|53.885
|712
|53.939
|08.08.2026
|54.123
|53.832
|291
|54.054
|Durchschnitt
|-
|-
|634
|-
Setup-Abgleich: Mit dem Überschreiten der Marke von 53.687/89 Punkten lag das maximale Anlaufziel auf der Oberseite bei 53.717/19 Punkten. Diese Bewegung trat ein, jedoch wurde das Ziel deutlich überschritten, womit das Fehlsignal-Setup nicht griff. Auf der Unterseite verliefen die Rücksetzer mit dem Unterschreiten von 52.769/67 Punkten exakt minimal unter das Anlaufziel von 52.749/47 Punkten - hier hat das Setup exakt gegriffen....
Vollständigen Artikel weiterlesen
- Handeln Sie verantwortungsvoll -
Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.