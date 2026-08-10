München (ots) -Die Sorge um das eigene Unternehmen gehört für viele Selbstständige und kleine Unternehmen zum Alltag. Laut dem Hiscox Global Protection Gap Report 2025 geben 92 % der befragten Selbstständigen und kleinen Unternehmen an, dass potenzielle Geschäftsrisiken ihnen schlaflose Nächte bereiten. Zu den größten Sorgen zählen steigende Kosten und Inflation, wirtschaftliche Abschwünge sowie Diebstahl, Sachschäden oder Cyberangriffe.Bemerkenswert ist dabei der Widerspruch zwischen Risikobewusstsein und tatsächlicher Absicherung: Obwohl die überwiegende Mehrheit der Befragten die Gefahren für ihr Unternehmen klar erkennt, weisen in mehreren europäischen Märkten bis zu 74 % der kleinen Unternehmen Versicherungslücken auf. In Deutschland liegt dieser Wert bei 70 %. Der Report zeigt, dass viele Unternehmen den Umfang ihres Versicherungsschutzes nicht genau kennen. Zudem hat rund ein Drittel der Befragten einzelne Policen seit mehr als drei Jahren nicht überprüft oder aktualisiert, obwohl viele Unternehmen in diesem Zeitraum gewachsen sind."Unternehmen verändern sich ständig - sie wachsen, erschließen neue Geschäftsfelder oder arbeiten digitaler als noch vor wenigen Jahren. Der Versicherungsschutz muss diese Entwicklung mitgehen. Deshalb ist es so wichtig, bestehende Policen regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. Gerade bei komplexeren Risiken kann professionelle Beratung helfen, den tatsächlichen Absicherungsbedarf realistisch einzuschätzen", erklärt Roman Potyka, Underwriting Director bei Hiscox Deutschland.Über den ReportDer Hiscox Global Protection Gap Report untersucht die Absicherungssituation von Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland, Großbritannien, den USA, Frankreich, Spanien und Portugal. Die Untersuchung wurde im Auftrag von Hiscox von Wakefield Research zwischen dem 18. und 30. Juni 2025 durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von 6.250 Kleinunternehmern, darunter 1.000 Befragte aus Deutschland.Weitere Informationen zum Report finden Sie unter: https://www.hiscox.de/research/protection-gap/Über HiscoxHiscox ist ein internationaler Spezialversicherer mit einem auf die Absicherung beruflicher Risiken, privater Vermögenswerte und Spezialrisiken fokussierten Versicherungsportfolio. Gegründet vor über 125 Jahren ist das Unternehmen an der London Stock Exchange notiert (LSE:HSX) und hat Büros in vierzehn Ländern. Kunden mit hochwertigem Privatbesitz bietet Hiscox Versicherungen mit einer umfassenden Allgefahrendeckung, insbesondere für Kunst, wertvollen Hausrat, Ferienhäuser und Oldtimer sowie Lösegeldversicherungen. Für Kunstsammlungen und Kunstausstellungen bietet Hiscox spezielle Konzepte an. Für Geschäftskunden bietet Hiscox branchenspezifische Vermögensschadenhaftpflicht-, D&O- und Cyberversicherungen, die auf mittelständische Dienstleistungsunternehmen zugeschnitten sind. Hier konzentriert sich Hiscox auf die IT-, Medien-, Telekommunikations- sowie Unternehmensberatungsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter: www.hiscox.dePressekontakt:HiscoxBernhard-Wicki-Str. 380636 Münchenpresse@hiscox.comLHLK Agentur für KommunikationEva-Maria Gose-FehlischTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 224hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15936/6330618