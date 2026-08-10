OpenGate Capital ("OpenGate"), eine weltweit tätige Private-Equity-Gesellschaft, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Maersk Training und dessen Tochtergesellschaft Maersk H2S Safety Services unterzeichnet hat. Das Unternehmen, ein Anbieter von weltweiten Sicherheitsschulungen und Gassicherheitsdienstleistungen, wird aus A.P. Møller Mærsk A/S (MAERSK A:CPH), einem börsennotierten integrierten Logistikunternehmen, ausgegliedert.

Maersk Training mit Hauptsitz in Svendborg, Dänemark, ist ein weltweit führender Anbieter von unverzichtbaren Sicherheitsdienstleistungen, der in zwei sich ergänzenden Geschäftsbereichen tätig ist. Der erste Geschäftsbereich, Maersk H2S Safety Services, ist ein spezialisierter Anbieter von ausgelagerten Dienstleistungen im Bereich Schwefelwasserstoff sowie Gesundheit, Sicherheit und Umwelt (HSE), darunter Vor-Ort-Überwachung, Kontrolle und Wartung von Sicherheitsausrüstung für Kunden in risikoreichen Betriebsumgebungen. Das zweite Segment, das Schulungsgeschäft, ist ein globaler Anbieter von Sicherheitsschulungen, Kompetenzentwicklung und Simulationen, die durch von Ausbildern geleitete, digitale und Virtual-Reality-gestützte Lernangebote in den Bereichen Energie, Schifffahrt und erneuerbare Energien bereitgestellt werden. Angetrieben durch gesetzliche Anforderungen und unternehmensinterne Sicherheitsstandards profitiert das Geschäft von einer unveränderlichen, stabilen Nachfrage und langjährigen Beziehungen zu vielen der weltweit führenden Energieunternehmen.

"Maersk Training ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftskritischen industriellen Sicherheitsdienstleistungen und unterstützt Kunden dabei, ihre Mitarbeiter zu schützen und immer komplexere Sicherheitsanforderungen zu erfüllen", sagte Matt Keshian, Geschäftsführer bei OpenGate Capital. "Wir freuen uns darauf, die Führungsposition des Unternehmens weiter auszubauen, insbesondere in wachstumsstarken Regionen wie dem Nahen Osten und Südamerika, wo die Nachfrage nach ausgelagerten Sicherheitslösungen parallel zu den Investitionen in Energie- und Industrieinfrastruktur weiter steigt. Mit seiner globalen Präsenz und seinen starken technischen Kompetenzen ist Maersk Training gut aufgestellt, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden."

Maersk Training ist weltweit tätig und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter.

Die Transaktion spiegelt die umfassende Erfahrung von OpenGate bei der Durchführung komplexer Unternehmensausgliederungen und grenzüberschreitender Transaktionen wider. Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen.

Über OpenGate

OpenGate ist ein weltweit tätiges Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Mit Hauptsitz in New York und Paris baut OpenGate seit 2005 Unternehmen auf und transformiert sie. Die Fachleute von OpenGate verfügen über die entscheidenden Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate mehr als 40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt. Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter www.opengatecapital.com.

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