Die Gea-Aktie legte heute nach Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen zu. Das Plus von 0,6 Prozent auf 64,20 € klingt unspektakulär, und das ist es im Grunde auch. Die anfangs deutlicheren Gewinne schmolzen im Tagesverlauf spürbar ab. Analysten mit gemischtem Bild Akash Gupta von JPMorgan ordnete die Zahlen als weitgehend im Rahmen der bereits bekannten Eckdaten ein, die Gea zuvor schon veröffentlicht hatte. Bei den Einzelbereichen sah er ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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