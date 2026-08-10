Die Booking-Aktie hat in der Vorwoche mit einem Kursplus von +13% ein starkes bullisches Signal geliefert. In meiner vorherigen Analyse galt zunächst der Sprung über 183,46 US$ als Trigger für einen Lauf bis rund 200 US$. Inzwischen wurde nicht nur dieses Ziel erreicht, sondern auch der dort verlaufende übergeordnete Abwärtstrend überwunden. Mit aktuell 214,42 US$ steht nun bereits die nächste Widerstandszone voraus. Der Befreiungsschlag ist gelungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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