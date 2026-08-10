Zahlreiche Menschen können aufgrund einer körperlichen Einschränkung Smartphones nicht benutzen. Unter Android gibt es allerdings ein Tool, das die Geräte rein über Sprache steuerbar macht. Was damit möglich ist. In Deutschland leben aktuell 140.000 Menschen mit einer Querschnittslähmung. Jedes Jahr steigt diese Zahl um rund 2.400 Fälle, wie die Fördergemeinschaft der Querschnittsgelähmten auf ihrer Webseite schreibt. Weltweit sind die Zahlen noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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