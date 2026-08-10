Cardano Kurs bei 0,20 Dollar und das ADA ETF-Fenster ab dem 9. August

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Der Cardano Kurs steht bei 0,2004 Dollar und hat in sieben Tagen fast 17 Prozent zugelegt. Am 9. August läuft für ADA die sechsmonatige Reifezeit der CME-Terminkontrakte ab, und damit erfüllt der Wert erstmals die allgemeinen Zulassungsregeln für einen Spot-ETF. Gleichzeitig zeigt der Tageschart die ersten Ermüdungszeichen, denn der RSI liegt über 70. Die Rally trifft also genau in dem Moment auf ein neues Fenster, in dem die Käufer langsam die Kraft verlieren. Reicht das für den Sprung über 0,2305 Dollar?

Cardano Kurs zwischen ETF-Frist und der Hürde bei 0,2305 Dollar

Die Frist am 9. August ist ein technischer Vorgang und kein Beschluss. Sobald die Terminkontrakte an der CME sechs Monate gehandelt wurden, darf eine Börse ein Spot-Produkt auf ADA überhaupt erst aktivieren. Danach läuft eine Frist von 75 Tagen, die etwa bis zum 23. Oktober reicht. Der Antrag von Grayscale liegt in diesem Zeitfenster bei der Aufsicht. Entschieden ist an diesem Sonntag also nichts, aber die Tür steht zum ersten Mal offen.

Die Zahlen stützen die Bewegung. Laut CoinMarketCap notiert ADA bei 0,2004 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 7,3 Milliarden Dollar und Rang 13. Laut CoinGecko liegt das Wochenplus bei 16,8 Prozent. Der Kurs hat die 20-Tage-Linie und die 50-Tage-Linie überschritten und testet die 100-Tage-Linie bei 0,197 Dollar. Große Adressen kauften in fünf Tagen 240 Millionen ADA, das Volumen im Terminhandel stieg um 380 Prozent, und der Nakamoto-Koeffizient erreichte mit 16 einen Rekordwert.

Die Gegenseite steht im selben Chart. Am 8. August gab der Cardano Kurs ein Prozent nach, weil der RSI bei 70,46 in den überkauften Bereich lief. Der eigentliche Widerstand liegt bei 0,2305 Dollar, und selbst ein Bruch dorthin bringt nur rund 15 Prozent. Bei 7,3 Milliarden Dollar Bewertung braucht eine Verdopplung noch einmal denselben Betrag an frischem Geld. Genau hier suchen viele Anleger eine kleinere Rechnung.

Cardano Kurs braucht Milliarden, der Vorverkauf von Pepeto nicht

Genau diese Summe fehlt dem Cardano Kurs, solange die ETF-Tür nur angelehnt ist. Ein Vorverkauf startet auf einem Bruchteil dieser Basis, und dort entsteht dieselbe Bewegung mit sehr viel weniger Geld. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, und zwar durch einen Markt, der monatelang schwach war.

Jede Stufe füllte sich schneller als die vorherige, weil die Käufer sehen, was hinter dem Token steht. PepetoSwap streicht die Gebühren, die zentrale Plattformen bei jedem Handel nehmen, sodass ein Tausch nichts kostet. Aus gelegentlichem Handeln wird damit eine tägliche Gewohnheit, und diese Gewohnheit bringt die Käufer immer wieder zurück. Die wiederholten Trades speisen eine Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana verbindet. Volumen fließt so aus drei Netzwerken statt aus einem, und dieser Zulauf trennt arbeitende Projekte von leeren Versprechen.

Ein eingebauter Risk Scorer prüft die Verträge, bevor ein Handel abgeschlossen wird, und erkennt Warnsignale in Sekunden statt in Stunden. Die Prüfstelle SolidProof hat jede Ebene der Plattform kontrolliert und den Bericht offengelegt, sodass sich die Sicherheit der Struktur unabhängig nachvollziehen lässt. Aufgebaut hat das Projekt ein Mitgründer des originalen Pepe-Coins, was den Zulauf aus der Memecoin-Szene erklärt. Ein Token kostet im Vorverkauf derzeit 0,0000001887 Dollar.

Diese Zahl verschwindet, sobald der erwartete Handelsstart an einer der großen Börsen beginnt. Der Abstand zwischen Einstieg im Vorverkauf und Debüt an der Börse ist die Stelle, an der die größten Renditen dieses Marktes bisher entstanden sind. Knapp 40.000 Halter sitzen bereits im Projekt, und eine mögliche Obergrenze von 5.000 Dollar je Wallet könnte den Rest breiter verteilen.

Fazit

Große Adressen haben den Cardano Kurs mit 240 Millionen ADA nach oben gezogen, und dieselbe Art von Kapital sitzt seit Monaten im Vorverkauf von Pepeto. ADA liefert bei 7,3 Milliarden Dollar Bewertung im besten Fall eine Verdopplung bis Jahresende. Ein Vorverkauf mit mehr als 10 Millionen Dollar und laufend ausverkauften Stufen zielt auf das, was ein Handelsstart an einem Tag bringen kann. Wer jetzt einsteigt, sichert sich den Preis, den das Kapital bereits bestätigt hat, und könnte den gesamten Abstand zum späteren Börsenkurs als Gewinn verbuchen. Wer wartet, zahlt genau den Kurs, den andere heute noch nicht bezahlen müssen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Prognose für den Cardano Kurs im August aus?

Die Spanne liegt zwischen 0,18 und 0,2305 Dollar. Die 50-Tage-Linie bei rund 0,18 Dollar trägt den Aufwärtstrend, ein Bruch nach oben öffnet den Weg Richtung 0,30 Dollar.

Was macht Pepeto besonders?

Pepeto verbindet PepetoSwap ohne Handelsgebühren, eine Cross-Chain-Bridge über drei Netzwerke und einen Risk Scorer, geprüft von SolidProof. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com, der offiziellen Pepeto-Website.