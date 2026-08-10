DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. August (vorläufige Fassung)

=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Cash Rate PROGNOSE: 4,35% zuvor: 4,35% *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Atoss Software SE, ausführliches Ergebnis 1H 07:00 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Ergebnis 1H 07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 2Q 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1H (11:00 PK) *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 2Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Inlandstourismus Juni und 1H 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 6 Mrd EUR 15:00 DE/Patrizia SE, Investoren- und Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm - JP/Börsenfeiertag: Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 10, 2026 08:56 ET (12:56 GMT)

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