Woche der Weltraum-Aktien: SpaceX: Riesige Pläne - TSMC: Starker Umsatz - Depot: Neuzugang

In dieser Woche dürften Weltraum-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Nach SpaceX legen Rocket Lab & Co. nach. Wie gewohnt fassen wir Montags immer für sie die wichtigsten Termine der Woche zusammen.CoreWeave, Nebius und Weltraum-Aktien - Berichtssaison geht weiter Auch in dieser Woche stehen wieder viele beachtete Konzerne vor ihren Quartalsberichten. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir wie gewohnt zu Wochenbeginn die wichtigsten Termine zusammengefasst. Für Anleger, die Ihre Investitionen noch etwas pfeffern möchten, gibt es auch noch zwei Optionsscheine dazu. SpaceX und Tesla gehen ihre Projekt "gößtes Gebäuder der Welt" an - wer profitiert? 16,8 Milliarden stehen zunächst …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran