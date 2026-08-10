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Markus Weingran
10.08.2026 15:27 Uhr
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Woche der Weltraum-Aktien: SpaceX: Riesige Pläne - TSMC: Starker Umsatz - Depot: Neuzugang

In dieser Woche dürften Weltraum-Aktien in den Fokus der Anleger rücken. Nach SpaceX legen Rocket Lab & Co. nach. Wie gewohnt fassen wir Montags immer für sie die wichtigsten Termine der Woche zusammen.CoreWeave, Nebius und Weltraum-Aktien - Berichtssaison geht weiter Auch in dieser Woche stehen wieder viele beachtete Konzerne vor ihren Quartalsberichten. Damit Sie den Überblick behalten, haben wir wie gewohnt zu Wochenbeginn die wichtigsten Termine zusammengefasst. Für Anleger, die Ihre Investitionen noch etwas pfeffern möchten, gibt es auch noch zwei Optionsscheine dazu. SpaceX und Tesla gehen ihre Projekt "gößtes Gebäuder der Welt" an - wer profitiert? 16,8 Milliarden stehen zunächst …

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© 2026 Markus Weingran
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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