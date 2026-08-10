München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Tilman Kuban (CDU, Bundestagsabgeordneter
Ai Weiwei (chinesischer Künstler)
Heinz Rudolf Kunze (Musiker)
Ulrike Herrmann (taz)
Nikolaus Blome (RTL/ntv)
Personalumbau bei der CDU und Koalitionsdebatte um Rente
Darüber diskutieren der Sozialpolitiker Karl Lauterbach (SPD) und der Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban (CDU).
Leben als kritischer Künstler in China und Deutschland
Im Studio der chinesische Künstler Ai Weiwei.
Es kommentieren: der Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze, die Wirtschaftskorrespondentin der "taz" Ulrike Herrmann und der Leiter des Politikressorts von RTL/ntv Nikolaus Blome.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion, Kommunikation/PR
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6330697
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Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter)
Tilman Kuban (CDU, Bundestagsabgeordneter
Ai Weiwei (chinesischer Künstler)
Heinz Rudolf Kunze (Musiker)
Ulrike Herrmann (taz)
Nikolaus Blome (RTL/ntv)
Personalumbau bei der CDU und Koalitionsdebatte um Rente
Darüber diskutieren der Sozialpolitiker Karl Lauterbach (SPD) und der Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban (CDU).
Leben als kritischer Künstler in China und Deutschland
Im Studio der chinesische Künstler Ai Weiwei.
Es kommentieren: der Rocksänger und Liedermacher Heinz Rudolf Kunze, die Wirtschaftskorrespondentin der "taz" Ulrike Herrmann und der Leiter des Politikressorts von RTL/ntv Nikolaus Blome.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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