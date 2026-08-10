Straubing (ots) -Es ist so paradox wie bezeichnend: Die Binnenschifffahrt ist eine besonders klimafreundliche Form des Transports, doch durch den Klimawandel geht ihr das Wasser aus. Im Kampf gegen den weltweiten Anstieg der Temperaturen, von dem trotz der anhaltenden Dürre kaum mehr die Rede ist, wäre es wichtig, möglichst viel Frachtgut von der Straße auf Flüsse und Kanäle zu bekommen. (...) Potenziert werden die Auswirkungen der Dürre durch marode Wehre, Schleusen und Fahrrinnen. Das Wasserstraßennetz leidet unter einem ähnlichen Sanierungs- und Investitionsstaustau wie Straßen und Schienen. Kein Weg führt also daran vorbei, dass die Infrastruktur an Rhein, Main und Donau, an vielen anderen Flüssen und Kanälen, grundlegend ertüchtigt wird. (...) Wenn klimafreundliche Transporte und Reisen auf den heimischen Binnengewässern auch künftig möglich sein sollen, muss die Politik jetzt handeln.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6330695