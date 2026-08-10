© Foto: Steffen Trumpf - dpaDie Nachfrage ist schon vor dem Start hoch. Analysten glauben jedoch, dass Eli Lilly Novo langfristig einen Großteil des Marktes abnehmen könnte.Novo Nordisk bringt seine Wegovy-Abnehmpille am 1. September nach Deutschland - und setzt damit im Milliardenkampf gegen Eli Lilly auf einen der wichtigsten europäischen Märkte. Deutschland ist das erste EU-Land für den Start. Die Nachfrage ist bereits vor dem Verkaufsbeginn hoch: Beim Berliner Gesundheitsanbieter Voy haben sich nach Unternehmensangaben rund 15.000 Menschen registriert. "Es gibt bereits Wartelisten, unsere Lastwagen stehen bereit", sagte Novo-Manager Emil Larsen dem Handelsblatt. Für Novo steht mehr auf dem Spiel als nur ein …
Enthaltene Werte: US5324571083,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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