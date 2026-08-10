Die Edelmetalle zeigen wieder Stärke. Davon könnte ein Rohstoffunternehmen besonders profitieren. Der Player hat sich strategisch neu aufgestellt, liefert starke Cashflows und verfügt über mehrere Wachstumstreiber. Hier lockt jetzt überdurchschnittliches Aufwärtspotenzial.Dieser Edelmetallproduzent ist kaum wiederzuerkennen. Strategische Übernahmen haben den Konzern in eine neue Liga katapultiert. Im zweiten Quartal überschritt der Umsatz erstmals die Milliardenmarke, während bereinigtes EBITDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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