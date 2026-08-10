218m mit 1,25 g/t Gold: Sitka Gold - Starke Bohrergebnisse erweitern Blackjack-Zonse massiv!

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Sitka Gold erweitert die Blackjack-Lagerstätte auf dem RC Gold-Projekt mit 218,6 Metern zu 1,25 g/t Gold - hochgradige Treffer in Tiefe und Streichen stärken das 60.000-Meter-Bohrprogramm.

Sitka Gold (TSX-V: SIG; FSE: 1RF; OTCQX: SITKF) meldet neue, erneut sehr starke Bohrergebnisse von seinem vollständig kontrollierten RC Gold-Projekt im Yukon. Die aktuellen Daten aus der Blackjack-Lagerstätte belegen, dass sich die Goldmineralisierung sowohl in der Tiefe als auch seitlich über die derzeitigen Ressourcengrenzen hinaus ausdehnt. Dies unterstreicht das enorme Potenzial des laufenden 60.000-Meter-Bohrprogramms.

Die wichtigsten Bohrergebnisse im Überblick:

Bohrloch DDRCCC-26-132 (Tiefenerweiterung): Bestätigt die Kontinuität höhergradiger Mineralisierung unterhalb der aktuellen Ressourcenhülle und stärkt das Untertagepotenzial.

92,7 Meter mit 1,14 g/t Gold (ab 403,3 m)

(ab 403,3 m) 218,6 Meter mit 1,25 g/t Gold (ab 531,4 m), inklusive 44,4 m mit 3,86 g/t Gold

Bohrloch DDRCCC-26-129 (Erweiterung nach Osten): Erweiterte die bekannte Mineralisierung entlang des Streichens (ca. 150 Meter östlich der Ressourcenschätzung).

118,0 Meter mit 0,50 g/t Gold

32,0 Meter mit 1,44 g/t Gold

55,0 Meter mit 0,48 g/t Gold

Weitere solide Abschnitte lieferten die Bohrlöcher DDRCCC-26-130 (42,4 m mit 1,77 g/t Gold) und DDRCCC-26-131 (48,7 m mit 0,43 g/t Gold sowie 62,0 m mit 0,38 g/t Gold). (Hinweis: Alle Angaben sind Kernlängen).

CEO Cor Coe betonte, dass diese Erweiterungsbohrungen in der Blackjack -Zone kontinuierlich mächtige Zonen mit Goldmineralisierung durchteufen und damit massives Expansionspotenzial aufzeigen. Seit dem letzten Ressourcen-Update im Januar 2025 wurden in der Blackjack/Saddle-Zone bereits über 23.000 Meter in 54 Löchern gebohrt.

Aggressives Bohrprogramm mit sechs Geräten läuft auf Hochtouren

Mit 32.000 absolvierten Metern in 63 Bohrlöchern hat Sitka Gold bereits mehr als die Hälfte des für 2026 geplanten 60.000-Meter-Programms im Clear Creek Intrusive Complex abgeschlossen. Derzeit sind sechs Bohrgeräte auf den Zonen Blackjack, Saddle, Eiger, Rhosgobel und Pukelman-Contact im Einsatz; ein siebtes wird mobilisiert.

Das Programm zielt neben der Erweiterung bekannter Zonen auch darauf ab, vielversprechende neue Ziele wie die Bear Paw Breccia Zone zu testen. Die Bohrungen durchteufen weiterhin erfolgreich breite Zonen einer Reduced-Intrusion-Related-Gold-Mineralisierung (RIRG). Zahlreiche Analyseergebnisse stehen noch aus.

Das 447 Quadratkilometer große RC Gold-Projekt liegt im strategisch wichtigen Tombstone Gold Belt, verkehrsgünstig gelegen zwischen der Eagle Gold Mine und der ehemaligen Brewery Creek Gold Mine. Es beheimatet aktuell eine angezeigte Ressource von 1,291 Mio. Unzen und eine abgeleitete Ressource von 3,829 Mio. Unzen Gold in drei tagebaufähigen Lagerstätten.

Insgesamt stellen diese starken Bohrergebnisse unserer Ansicht nach hervorragende Neuigkeiten für Sitka Gold und seine Aktionäre dar, da sie das enorme Erweiterungspotenzial der ohnehin schon substanziellen Blackjack-Lagerstätte noch einmal verdeutlichen. Die signifikante Ausdehnung der hochgradigen Mineralisierung über die bisherigen Grenzen hinaus - sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichens - lässt, glauben wir, ein deutliches Wachstum der bestehenden Ressourcenbasis von mehr als 5 Millionen Unzen bei künftigen Schätzungen erwarten. Für Investoren bedeutet dies eine weitere Stärkung des Investment Cases: Das Projekt gewinnt weiter an wirtschaftlicher Attraktivität, und das aggressiv vorangetriebene Bohrprogramm mit noch zahlreichen ausstehenden Analyseergebnissen bietet in naher Zukunft kontinuierliche, potenzielle Katalysatoren.

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