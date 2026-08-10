© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaBoeing und Rheinmetall treiben die MQ-28 Ghost Bat für Deutschland voran. Die Kampfdrohne soll Luft-Luft- und Luft-Boden-Einsätze unterstützen.Boeing und Rheinmetall beschleunigen die Entwicklung von Collaborative Combat Aircraft-Fähigkeiten in Deutschland durch die Kampfdrohnenplattform MQ-28 Ghost Bat, teilte Rheinmetall am Montag mit. Collaborative Combat Aircraft sind unbemannte Kampfflugzeuge, die gemeinsam mit bemannten Jets operieren und dabei etwa Aufklärung, Zielerfassung oder bewaffnete Einsätze übernehmen können. Die MQ-28 Ghost Bat ist eine unbemannte Kampfdrohne von Boeing, die als sogenannter Wingman gemeinsam mit bemannten Kampfjets fliegen und Aufklärungs-, Unterstützungs- …
Enthaltene Werte: US0970231058,DE0007030009,DE000HAG0005Den vollständigen Artikel lesen
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