Das Ratinghaus ServiceValue hat in Zusammenarbeit mit FOCUS MONEY Versicherungsprofi herausgearbeitet, welche Versicherer und Maklerpools und -verbünde aus Sicht der Vermittler besonders fair handeln. Bewertet wurden Anbieter aus verschiedenen Sparten, u. a. bAV, Kranken und Rechtsschutz. Fairness und ein partnerschaftliches Verhältnis spielen für Versicherungsmakler in der Zusammenarbeit mit Versicherern eine wichtige Rolle, so schreibt ServiceValue. Die Kölner Rating- und Rankingagentur hat in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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