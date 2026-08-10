Der Global Terrorism Index zeigt: Deutschland zählt zu den 30 am stärksten von Terror betroffenen Ländern weltweit. Fast jeder zweite Deutsche hat inzwischen Angst vor dem nächsten Anschlag. Wo die Bevölkerung Sicherheit einfordert, müssen Regierungen liefern - und bei diesem Thema entscheidet sich an den Börsen, wer zu den Gewinnern von morgen zählt.Die Regierungen liefern bereits: Die Ausgaben für Sicherheitstechnik explodieren, von 53,5 Milliarden Dollar (2016) auf prognostizierte 120 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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